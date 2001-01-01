28.02.17 Лекарства все ближе к Интернету

Законопроект, который позволит легализовать деятельность интернет-аптек, находится уже на стадии публичных обсуждений и антикоррупционной экспертизы. Его будут публично обсуждать до 27 марта 2017 года.

Минздрав России разработал проект постановления Правительства РФ "О порядке розничной торговли ‎лекарственными препаратами для медицинского применения и лекарственными препаратами для ветеринарного применения (за исключением наркотических лекарственных препаратов и психотропных лекарственных препаратов) дистанционным способом, и о внесении изменений ‎в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросу розничной торговли лекарственными препаратами дистанционным способом".

Что в нем есть?

Аптечная организация сможет дистанционно торговать лекарствами, если у нее будет:

- не более одного сайта, имеющего аттестат соответствия информационной (автоматизированной) системы требованиям по безопасности информации, на праве собственности;

- лицензия на осуществление фармацевтической деятельности, а точнее - розничной торговли лекарственными препаратами для медицинского применения дистанционным способом.

Заказы нужно будет принимать через сайт или по телефону. Для интернет-заказа лекарств, отпускаемых по рецепту, покупатель должен будет предоставить оригинал рецепта, копию рецепта, в том числе электронную копию, или "образ рецепта в электронном виде" (видимо, имеется в виду скан рецепта).

Вести реестр сайтов аптечных организаций, торгующих лекарствами дистанционно, будет Росздравнадзор.

Работа над законопроектом была начата в январе этого года. Пока законопроект не будет принят, торговля в российском Интернете лекарствами по-прежнему запрещена. Сайты, нарушающие это требование, подлежат блокировкам в досудебном порядке в соответствии с действующими поправками к закону "Об обращении лекарственных средств". Запрещено даже размещать предложения о продаже лекарств дистанционным способом. Аптеки на своих сайтах могут только уведомлять о наличии лекарств в своих торговых точках.