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27.02.17 

Oktogo отмучился

Oktogo отмучился

Сервис для бронирования отелей Oktogo прекратил работу: сайт компании не работает, а телефоны и электронная почта - отключены.

Как сообщает vc.ru, попытка позвонить на общий номер поддержки закончилась ничем: абонент был недоступен. Номера телефонов в головном офисе также больше не обслуживаются. 

Стоит отметить, что последние записи в официальных сообществах компании в соцсетях были опубликованы еще 9 января 2017 года. Пользовательские комментарии к ним говорят о том, что служба поддержки перестала отвечать на запросы.

О том, что у сервиса возникли финансовые проблемы, мы уже сообщали ранее. В конце января основатель и совладелец Oktogo Марина Колесник разослала сотрудникам письмо, в котором рассказала о проблемах компании с деньгами. Трудности она связала с приходом в сервис польского инвестфонда MCI, который стал основным акционером проекта. По ее версии, MCI решил не инвестировать в компанию, а сразу ее продать. Мы также сообщали, что MCI и ВЭБ приняли решение ликвидировать подразделения Oktogo в России и на Кипре.

Отметим, что долги перед поисковиками и компаниями, предоставляющими данные об отелях, у Oktogo образовались еще в прошлом году.

Сервис Oktogo был запущен в 2009 году. В 2015 году фонд MCI и его партнеры вложили в него более $5 млн, а в 2016 году MCI Capital доинвестировал еще $2 млн.

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