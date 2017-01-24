24.01.17 Oktogo может прекратить работу

Cервис онлайн-бронирования отелей Оktogo.ru столкнулся с финансовыми проблемами и может прекратить работу. Об этом говорится в письме, которое в конце прошлой недели разослала сотрудникам компании основатель и совладелец Марина Колесник.

По ее словам, сложности возникли с приходом в Oktogo польского инвестфонда MCI. Колесник утверждает, что инвестфонд не вкладывал в сервис денег с начала 2016 года и принял решение о его продаже.

Теперь MCI и ВЭБ, главные акционеры и кредиторы, будут ликвидировать компанию в России и на Кипре. В то же время близкий к ВЭБ источник заверил, что фонд госкорпорации "ВЭБ инновации" не планирует инициировать банкротство Oktogo.

Источники на рынке еще в прошлом году говорили, что у Oktogo есть крупные неоплаченные счета перед партнёрами. А именно - перед поисковиками и компаниями, которые предоставляют данные об отелях. В Oktogo эту информацию опровергали.

В начале 2016 года стало очевидно, что российский рынок выездного туризма находится в кризисе. В свете этого полученные инвестиции компания обещала направить на увеличение числа прямых контрактов с российскими отелями.

С февраля прошлого года OneTwoTrip изучал возможность покупки Oktogo и оценивал его, однако так и не приобрел из-за того, что на работе сервиса негативно отразилась девальвация рубля.

В мае 2016 года Oktogo лишился ключевого инвестора в лице "ВТБ Капитал", которому принадлежало 30−35% акций Oktogo. Банк объявил, что вышел из состава акционеров компании, но не уточнил, на каких условиях и кому в итоге отошли акции.

Напомним, на прошлой неделе сервис онлайн-бронирования Biletix опроверг информацию о покупке у своего конкурента Oktogo портала travel.ru.

В 2015 году MCI инвестировал в Oktogo свыше $5 млн, а в начале 2016 года сервис получил от польского инвестфонда ещё $2 млн. Среди акционеров сервиса – его основатели, Mangrove Capital, Ventech Capital и несколько физлиц.