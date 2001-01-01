22.02.17 Находить похожих клиентов стало проще

"Яндекс" расширил возможности рекламной технологии look-alike. Теперь онлайн-продавцы смогут искать подходящую аудиторию по конкретным городам и устройствам.

Новые виды настроек - география и используемые устройства - помогут найти новых клиентов:

• В тех городах и на тех устройствах, которые продавец определил в своей основной выборке клиентов;

• Не только в базовых российских городах, но и вообще по всей стране, на любых пользовательских гаджетах.

"Яндекс" уже добавил в интерфейс создания look-alike кампаний (находится в "Яндекc.Аудиториях") опцию сохранения распределения по городам и типам гаджетов.

Как это работает?

Распределение по городам. Допустим, вы торгуете в Новосибирске, и у вас уже есть определенный портрет аудитории, который вы хотели бы расширить. Если включить распределение по городам, система даст вам больший охват нужных людей конкретно в Новосибирске.

Распределение по типам устройств. Здесь принцип работы аналогичен: если треть ваших клиентов пользуется планшетами, а большая их часть - смартфонами, то система постарается сохранить такое же распределение на расширенную аудиторию. По замыслу разработчиков, это может помочь в тех случаях, когда компания выходит на новые рынки и хочет на них искать "свою" аудиторию определенного типа.

Кстати, эта опция активирована по умолчанию. В том случае, если вы собираетесь искать клиентов по всей стране, независимо от типов их устройств, то вам необходимо будет просто отключить данную настройку.

Технология look-alike позволяет продавцам искать аудиторию, максимально похожую на ту, что у них уже есть. Построенная на базе машинного обучения, система подбирает нужные сегменты все точнее. Согласно сообщению "Яндекса", недавно система научилась "отдавать" на 50% больше похожих пользователей. И в скором времени компания собирается удвоить этот показатель.

Ранее "Яндекс. Директ" научился показывать таргетированные контекстные объявления тем, кто ранее уже видел соответствующую медийную рекламу.