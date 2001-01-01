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02.02.17 

"Директ" связал контекст и медийку

"Директ" связал контекст и медийку

"Яндекс. Директ" научился показывать таргетированные контекстные объявления тем, кто ранее уже видел медийку рекламодателя.

Интернет-магазины смогут, например, показать объявление с предложением скидки тем, кто уже просмотрел рекламный видеоролик продукта компании, познакомился с брендом и, следовательно, станет клиентом с большей вероятностью.

В "Директе" нововведение называют хорошим инструментом для построения сложных и интересных сценариев коммуникаций рекламодателя и клиента, а также воронок продаж.

"Директ" предоставляет рекламодателям специальный код (пиксель), который интегрируется с видеороликами и медийными баннерами. Генерируется пиксель в "Яндекс.Аудиториях". Код работает как трекинговая ссылка, собирающая данные о просмотрах рекламы. На основе этих данных в "Аудиториях" затем можно будет формировать новые сегменты.

Что можно делать с новым сегментом? Все то же самое, что и с другими типами сегментов. Однако есть и дополнительные возможности:

Ретаргетинг контекста на медийную аудиторию. Можно, например, создать сегмент "видели мой баннер 5 раз", а потом начать показывать этим людям контекстные объявления.

Миксовать сегменты. На пиксель можно "наращивать" другие сегменты (географический признак, историю захода на сайт и прочие), чтобы создавать сложные цепочки взаимодействия со своими клиентами.

Поиск похожей аудитории (Look-alike). Новый инструментарий позволит не только находить аудиторию, похожую на вашу, но и отбирать из нее наиболее лояльную. Например, вычленяя тех, кто уже был на вашем сайте.

К примеру, можно построить look-alike сегмент по адресам электронной почты ваших сегментов, а затем пересечь этот сегмент с любым сегментом, построенным с помощью пикселя. В итоге может получиться новый сегмент, которому можно показывать рекламу со специальными предложениями.

Ранее "Яндекс.Директ" добавил в "Конструктор" встроенную библиотеку изображений. Нововведение упростило рекламодателям поиск подходящей картинки для графических объявлений.

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