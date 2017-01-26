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30.01.17 

Подобрать картинку для рекламы стало проще

Подобрать картинку для рекламы стало проще

"Яндекс.Директ" добавил в "Конструктор" встроенную библиотеку изображений. Теперь на поиск подходящей картинки для графических объявлений рекламодателям придется тратить меньше времени.

Сейчас в библиотеке находится 4 тыс. крупных и четких изображений, которые подойдут для объявлений всех форматов. Они рассортированы по тематикам, чтобы можно было быстрее подобрать нужное.

В интерфейсе есть возможность обрезать изображение под каждый формат графических объявлений так, чтобы они смотрелись наиболее привлекательно.

Чтобы воспользоваться встроенной библиотекой изображений, при выборе файла для графического объявления в "Конструкторе" необходимо кликнуть на "Выбрать из библиотеки" вместо "Загрузить с компьютера".

Ранее "Яндекс.Директ" начал поддерживать минус-фразы длиной от двух до семи слов. Нововведение позволит интернет-магазинам еще точнее отсекать нерелевантную аудиторию по целым словосочетаниям и фразам.

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