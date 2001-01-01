21.02.17 В "Евросети" самовывоз вытесняет курьерки

Выручка от онлайн-продаж "Евросети" по итогам 2016 года выросла на 42% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Основные драйверы роста: расширение ассортимента интернет-площадки, географическая экспансия и увеличение возможностей для самовывоза заказов (забрать покупки можно из салонов сети).

В официальном сообщении компании говорится, что омниканальная стратегия развития "Евросети" включает в себя различные способы доставки товаров, в том числе поставки с федеральных и региональных складов, а также прямо от поставщиков. В "Евросети" считают, что все каналы стратегии должны быть интегрированы таким образом, чтобы дать покупателю максимальное удобство при выборе и оформлении покупки. При этом не так важно, как именно будет оформлен заказ: через сайт, кол-центр или иным путем. То же касается и приема оплаты.

Как следствие проводимой политики, популярность самовывоза выросла, а курьерская доставка начала терять свои позиции. Так, если в I квартале 2015 года на курьерки приходилось 95% всех онлайн-покупок, то по итогам 2016 года у них осталось лишь 30%.

Директор управления интернет-коммерции и корпоративных продаж компании "Евросеть" Илья Адамский, комментируя итоги года, отметил, что компания сейчас наблюдает большую отдачу как от продуктов, запущенных в 2015 году, так и от новых способов доставки, позволяющих расширить предлагаемый ассортимент.

По словам Адамского, в этом году популярность самовывоза будет продолжать расти. В этой связи ритейлер уже начал отказываться от услуг некоторых курьерских служб.

Еще один возможный драйвер роста - это работа с поставщиками: за счет прямой работы с их складами можно будет ускорить процесс доставки. Такого эффекта компании удалось добиться в городах Южного, Поволжского и Северо-Западного филиалов. В будущем эту систему планируется расширить на Западную Сибирь и отдаленные города Северо-Западного филиала.

Напомним, что в ноябре прошлого года, по информации источника "Ведомостей", один из акционеров "Евросети" - "Вымпелком" - отправил другому акционеру - "Мегафону" - предложение разделить между собой салоны и долги ритейлера, а сам бренд - ликвидировать. В феврале этого года представитель "Мегафона" подтвердил намерение разделить компанию на две части.