21.02.17 Платежи со смартфонов берут числом, а не размером

Доля платежей, совершенных россиянами с мобильных устройств, продолжает расти, утверждают аналитики группы компаний Assist. За 2016 год этот показатель увеличился на 8% и составил 32% от общего объема транзакций в Сети. В декабре прошлого года со смартфонов и планшетов в России было оплачено уже 36% всех интернет-заказов.

Для сравнения, в 2014 году с мобильных оплачивалось только 7% интернет-заказов, в 2015 году – 24%. Примечательно, что такой динамике способствует только рост транзакций со смартфонов: с 17% в 2015 году до 26% в 2016 году. Доля планшетов снизилась с 7% до 6% за год. В Assist считают, что это вызвано сокращением самого рынка планшетов.

За прошедший год заметнее всего вырос процент платежей, совершенных с устройств на Android: с 13% от общего числа онлайн-транзакций в 2015 году до 20% в 2016 году. Менее значительно увеличилась доля iOS: с 9% до 12% соответственно. Большинство оплат в интернете по-прежнему совершается с компьютеров под управлением Windows. В целом за 2016 год весь объем онлайн-платежей вырос на 41% в рублях и на 47% в численном выражении.

Эксперты отмечают, что в основном процент покупок растет за счет небольших платежей, и в денежном выражении доля транзакций со смартфонов растет менее заметно. В 2016 году она составила 17% от общего оборота в рублях. В предыдущие годы такой разницы не наблюдалось, и соотношение долей в денежном и численном выражении было примерно одинаковым. Это показывает, что крупные покупки покупатели предпочитают оплачивать со стационарных компьютеров.

Средний чек платежей со смартфонов примерно на треть меньше транзакций, оплаченных с десктопов (1750 рублей против 3036 рублей соответственно), и почти в два раза меньше, чем с планшета (3446 рублей). Эксперты полагают, что эта разница, скорее всего, обусловлена тем, что для многих пользователей смартфон более удобен в случаях, не требующих большого количества времени для принятия решения о покупке и заполнения регистрационных форм. Например, при оплате услуг связи, коммунальных платежей, доставке готовых блюд и т.п. Кроме того, свою роль может играть и отсутствие мобильных приложений или мобильных версий сайтов интернет-магазинов.

Распределение долей онлайн-платежей с Android и iOS в рублях за год почти не изменилось. В 2016 году процент оплат, произведенных с мобильных устройств Apple и Android, в денежном выражении вырос на 2% и 1% соответственно. На те же 3% в сумме сократилась доля платежей, совершенных с компьютеров на Windows.

Средний чек одного платежа для Android-устройств составил 1445 рублей, с компьютеров с системой Windows – 2882 рублей. Владельцы компьютеров и мобильных компании Apple в среднем тратят за одну транзакцию 5494 рубля и 3019 рублей соответственно.

Стоит отметить, что тренд на мобилизацию наблюдается не только в России. Смартфоны занимают лидирующие позиции по всему миру. По данным европейских ритейлеров, на мобильные устройства приходится порядка 70-80% просмотров. Зарубежные эксперты отмечают, что основной рост в онлайн-продажах сейчас происходит именно за счет мобильных (+88% по всей Европе), в то время как для десктопов этот показатель составляет только 6%.

Для исследования в Assist использовали собственные данные за прошлый год. Проанализировано более 30 млн. онлайн-платежей, совершенных российскими покупателями в различных интернет-магазинах и сервисах.