14.02.17 Средний чек мобильной покупки в Европе растет

В 2017 году доля мобильных продаж в европейских онлайн-магазинах превысит четверть всех продаж в интернет-ритейле, уверены аналитики Центра исследований розничной торговли из Великобритании.

Основной рост в онлайн-продажах сейчас происходит именно за счет мобильных (+88% по всей Европе). Для десктопов этот показатель составляет только 6%. Большинство ритейлеров отмечает, что уже сейчас на мобильные устройства приходится порядка 70-80% просмотров.

В 2015 году в Европе было совершено 20% онлайн-покупок со смартфонов и планшетов. По прогнозам экспертов, в 2017 году этот показатель достигнет 27,9%. Наибольшую роль в этом сыграют английские мобильные покупатели: аналитики ожидают их прирост на 26% по сравнению с 2016 годом. Таким образом, около 40% всех покупок в Великобритании в следующие 12 месяцев придутся на мобильные гаджеты.

В прошлом году средний чек мобильной покупки в Европе составил $55. Эта сумма растет, в 2017 она будет равна уже $56. И здесь опять лидируют англичане, у которых уже сейчас этот показатель составляет $64.

"Такие данные подтверждают возрастающее значение мобильных для ритейлеров и потребителей. Смартфоны сейчас являются основным драйвером роста онлайн-торговли", – считает управляющий директор VoucherCodes.co.uk Клэр Девенпорт. Он полагает, что интернет-магазинам следует сосредоточиться на развитии мобильных приложений для шоппинга.

Кроме того, аналитики выяснили, что онлайн-сектор сам по себе является основной движущей силой розничной торговли и в Европе, и в Северной Америке. Европейский сегмент интернет-торговли прирастал на 18,4% в 2014 году, на 18,6% в 2015 году и, предположительно, на 16,7% в 2016 году. При этом традиционный ритейл в эти же годы в зависимости от категории товаров увеличивался от 1,5% до 3,5%.

Самые активные европейские покупатели живут в Великобритании, Германии и Франции. Причем последние годы интернет-торговля в Германии была на первом месте по росту. Однако в этом году она, как ожидают аналитики, уступит лидерство Испании. Впрочем, в Центре исследований полагают, что в ближайшие годы во всех странах Евросоюза онлайн-сегмент будет расти и займет не менее 18% от всего ритейла. "Единственный вопрос: когда именно это произойдет", – отмечается в отчете.

Электронная коммерция в США, кстати, развивается уже не так динамично. Ожидается, что в 2016 году показатель роста составит 14,4%. Впрочем, в Америке этот рынок уже сильно развит: в 2015 году в стране 62,3% населения что-либо покупали в Сети, в то время как в Европе – 49,6%.

Исследование проводилось агентством VoucherCodes.co.uk и основывалось на официальной статистике стран Евросоюза, телефонных интервью с ритейлерами и методом прямого опроса с 1000 европейских потребителей.