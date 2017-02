17.02.17 Голосовой помощник Google научился покупать Голосовой помощник Google Home научился делать онлайн-покупки на территории США так же, как Alexa от Amazon. Сервис может заказать в интернет-магазине предметы повседневного спроса: туалетную бумагу, шампунь и т.д. у партнеров компании Google Express. Речь идет о Сostco, Whole Foods, Bed Bath & Beyond, Guitar Center, Petsmart и Walgreens. Точный список партнеров зависит от того, где именно живет пользователь. Некоторые из них доступны по всей стране. В определенных местах Google Express может предложить круглосуточный сервис. Стоимость членства в Express составляет $95/год (или $10 /месяц). Сервис принимает заказы при помощи знакомой фразы "OK Google". Далее необходимо сказать "order" и назвать нужный товар. В компании предупредили, что выбор предметов, доступных через голосовой заказ, может незначительно отличаться от ассортимента главной страницы Google Express. Издание Techcrunch отмечает, что пока пользователи отождествляют онлайн-шопинг, в том числе и голосовой, с Amazon, а не Google, поэтому остается только наблюдать, насколько новая услуга будет востребована. В прошлом году Amazon представил голосового помощника для покупателей Alexa. Сервис упрощает пользователям оформление заказов и предлагает подписку на Amazon Prime. Интересно? Поделись: Tweet