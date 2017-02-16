16.02.17 Доморацкий запустил конкурента Exist.ru

Бывший владелец интернет-магазина автозапчастей Exist.ru Владислав Доморацкий запустил новую площадку для оптовых продаж автомобильных запчастей и компонентов в Интернете - IsNext.ru. Как сообщает РБК, сайт будет ориентирован на автосервисы, и онлайн-магазины автозапчастей.

Представитель Доморацкого заявил, что IsNext.ru намерен занять "значительную долю рынка", однако цифр он не уточнил. Весь рынок оценивают в 200 млрд рублей в год.

"В2В-рынок представляет для нас огромный интерес, мы рассчитываем, что оптовые продажи автозапчастей в ближайшие несколько лет будут расти опережающими темпами", - добавил представитель бизнесмена.

По данным РБК, через 2-3 месяца IsNext.ru планирует запустить B2​C-продажи, то есть стать прямым конкурентом Exist.ru.

Ранее Доморацкий продал свою долю в компании "А+А Эксист-Инфо", которая владеет сайтом Exist.ru. В то же время он остался совладельцем ООО "Эксист-М". Эта компания является​ крупнейшим поставщиком Exist.ru и обеспечивает более 90% его товарооборота и 100% ассортимента. Эта же компания будет основным поставщиком и для IsNext.ru. Источник, близкий к нынешним акционерам Exist.ru, сообщил, что оптовые продажи на сайте "стоят уже лет пять" из-за завышенных цен.

Напомним, что в сентябре 2016 года в Exist.ru разгорелся корпоративный конфликт. В результате последовавшей за ним двухэтапной сделки 70% акций компании "А+А Эксист-Инфо", которой принадлежит бренд Exist.ru, перешли к Евгении Назаровой (совладелица транспортной компании "Желдорэкспедиция").

Созданный в 1999 году Exist.ru является крупнейшим в Рунете магазином по продаже автозапчастей и комплектующих. Он предлагает 26 млн товарных наименований и ежедневно принимает до 80 тыс. заказов. Аудитория компании - более 6 млн зарегистрированных пользователей. По собственным данным, выручка "А+А Эксист-Инфо" в 2015 году составила 250 млн руб. В прошлом году Exist.ru оказался на 444 месте в рейтинге 500 российских компаний с самой большой чистой выручкой.