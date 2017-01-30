31.01.17 Как разрешился корпоративный конфликт в Exist.ru

В интернет-ритейлере Exist.ru изменился состав акционеров. В результате двухэтапной сделки 70% акций компании "А+А Эксист-Инфо" (владеет брендом онлайн-магазина) перешли совладелице транспортной компании "Желдорэкспедиция" Евгении Назаровой, сообщает РБК. Еще 30% остались у Юрия Буковникова.

Сначала акционер "А+А Эксист-Инфо" Юрий Буковников за 640 млн рублей на условиях оферты выкупил 50% акций у прежнего мажоритария Владислава Доморацкого. Этот пакет достался Назаровой, которая приобрела еще 20% у курировавшего всю сделку инвестиционного подразделения "Альфа-Групп" А1.

Продажи и IT-составляющая магазина разведены — непосредственно торговлей занимается ООО "Эксист-М", которым владеют Владислав Доморацкий (60%), Алексей Белов и Максим Мартынов (по 20%). Им же принадлежат центральный склад и региональные офисы.

"Изменения в составе собственников не повлияли на работу ООО "Эксист-М" с ООО "А+А Эксист-Инфо", коммерческое взаимодействие компаний продолжается в обычном режиме, — сообщил представитель Доморацкого. По его словам, вместе с долей в ООО "А+А Эксист Инфо" проданы также принадлежавшие этой компании права на бренд и сайт Exist.ru. Торговый бизнес, центральный склад и сеть офисов продаж в Москве и регионах останутся в собственности Доморацкого и его партнеров.

Евгения Назарова видит перспективы развития интернет-ритейлера за счет расширения в города, где уже присутствует "Желдорэкспедиция". Это порядка 170 населенных пунктов в России, не считая другие страны. Пока что основной объем поставок ритейлера идет из Москвы. Региональные поставщики выполняют только 1,5% всех заказов, но Назарова уверена, что в перспективе эта доля должна вырасти до 30%.

"А1 разрешила корпоративный конфликт в Exist.ru в два этапа: миноритарии при финансовой поддержке А1 приняли оферту Доморацкого, потом А1 привлекла стороннего инвестора — "ЖилДорЭкспедицию", — прокомментировал управляющий директор компании А1 Андрей Тясто. По его словам, А1 разработала план стратегического развития ООО "А+А Эксист-Инфо", учитывающий эффект синергии от совместной работы с логистической компанией. "Мы объединили усилия двух компаний, что позволит снизить транспортные издержки, привлечь большое количество поставщиков со всей страны, а значит, снизить цены для клиентов и получить новый импульс развития", - заявил Тясто. Он отметил, что сделка с "ЖелДорЭкспедицией" укрупнила Exist.ru.

Напомним, в сентябре в Exist.ru разгорелся корпоративный конфликт. Трое совладельцев "А+А Эксист Инфо" Юрий Буковников, Валерий Чикин и Юрий Поляков пожелали продать свой актив за $25 млн. В ответ на это Доморацкий предложил купить его акции за $10 млн. Причем он указал фиксированную сумму в рублях без индексации и какого-либо залога в рассрочку на пять лет и, как дополнительное условие, потребовал от партнеров обязательства работать в компании пять лет.

Созданный в 1999 году Exist.ru является крупнейшим в рунете магазином по продаже автозапчастей и комплектующих. Он предлагает 26 млн товарных наименований и ежедневно принимает до 80 тыс. заказов. Аудитория компании более 6 млн зарегистрированных пользователей. В России работает 281 офис Exist, из них 150 - франчайзинговые, а 131 - официальные представительства. По собственным данным, выручка "А+А Эксист-Инфо" в 2015 году составила 250 млн руб. В прошлом году Exist.ru оказался на 444 месте в рейтинге 500 российских компаний с самой большой чистой выручкой.