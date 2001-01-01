13.02.17 Мохов ушел из "Детского мира"

Анатолий Мохов заявил об уходе из компании "Детский мир", в которой курировал направление электронной коммерции. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

"Теперь можно официально. Торжественно передал ключик от ИМ ДМ!!!", - сообщил Мохов. Он не уточнил, где продолжит карьеру. "А я отдыхать!!! Все комменты потом...", - написал он.

Вместо Мохова должность ecommerce-директора занял Павел Пищиков, ранее работавший руководителем интернет-проектов другого продавца детских товаров - компании "Дочки-сыночки".

Напомним, что одним из драйверов роста группы компаний "Детский мир" стала интернет-торговля: за 9 месяцев 2016 года благодаря интеграции онлайн- и офлайн-платформ этот сегмент вырос более чем в 2,5 раза. На прошлой неделе ритейлер официально вышел на IPO.