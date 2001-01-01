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13.02.17 

Курьеры "Почты" дойдут до 80% россиян

Курьеры "Почты" дойдут до 80% россиян

"Почта России" планирует в 2017 году расширить зону покрытия курьерской службы, открыть подразделения ещё в 118 городах и полностью ее автоматизировать. Таким образом, интернет-магазины смогут пользоваться услугами госоператора для доставки своих товаров на дом более чем 80% населения страны.

Заместитель генерального директора "Почты России" по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергей Малышев рассказал, что компания намерена в ближайшие нескольких лет стать лидером курьерской доставки в России. Для достижения этой цели будет уделено особое внимание процессам автоматизации. Все курьеры до конца 2017 года будут оснащены мобильными терминалами, позволяющими на месте оплачивать курьерские услуги банковской картой и отслеживать отправления в режиме онлайн.

В Москве "Почта России" уже перешла на полную автоматизацию курьерской службы, завершив внедрение программного продукта, который интегрирован со всеми информационными системами компании, контакт-центром и платежным приложением, настроенным на курьерских смартфонах.

"Для Почты автоматизация курьерских маршрутов – это оптимизация логистики и работы курьеров, снижение затрат на эксплуатацию транспорта, ускорение оформления документов и отчетности", – прокомментировал Малышев.

Автоматизация работы службы является также инструментом контроля за работой и перемещением курьеров. Сервис "Почты России" в режиме реального времени автоматически отображает фактическое время пути и километраж между адресами, фиксирует время посещения адресных точек маршрута, отражает и анализирует отклонения от маршрута.

Ранее "Почта России" отчиталась о рекордном числе обработанных международных почтовых отправлений с товарами с 1 ноября по 31 декабря 2016 года. Госоператор обработал около 60 млн заказов, что почти в 2 раза больше, чем годом ранее. В компании отмечают, что прирост объемов почтовых отправлений обеспечивается развитием интернет-торговли.

Курьерская Служба "Почты России" сегодня насчитывает 1565 курьеров и 1357 курьерских автомобилей. В 2016 году компания открыла 101 подразделение курьерской доставки, которые специализируются на приеме и вручении экспресс-отправлений "из рук в руки" – на дому или в офисе клиента. Всего в настоящее время Курьерская Служба "Почты России" представлена 143 подразделениями в 137 крупнейших городах страны.

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