13.02.17 Чем отличаются интернет-магазины в топе Google Searchmetrics опубликовал обзор факторов, характерных для ecommerce-сайтов, которые имеют высокие места в выдаче Google. Как выяснилось, интернет-магазины, занимающие высокие позиции в поисковике, содержат на 40% больше интерактивных элементов, чем в среднем остальные. Вот некоторые выводы, которые сделали авторы исследования: Страницы ecommerce-сайтов из Топ-10 более чем на 30% объемнее, чем остальные;

Лишь 3 из 10 продающих ресурсов, наиболее высоко расположенных в выдаче, имеют на своих страницах Google AdSense или Adlinks ;

; В Топ-10 ecommerce-сайтов на 70% чаще среднего используются маркированные, а не обычные списки.

На продающих сайтах, лидирующих в выдаче Google, насчитывается на 70% больше внутренних ссылок, чем в среднем у остальных;

Почти все интернет-магазины из топ-10 поисковой выдачи имеют домены в зоне .com;

Видео для сайтов электронной коммерции играет менее значительную роль. Только у 35% ресурсов из топ-10 есть встроенные видеоролики. А вот количество слов на таких сайтах примерно на 25% выше среднего. Полный текст исследования доступен по этой ссылке. Ранее в Google пообещали пессимизировать в выдаче сайты, которые используют всплывающие окна. Нововведение может серьезно ударить по интернет-магазинам, которые таким образом рекламируют свои специальные предложения или собирают контактные данные пользователей. Интересно? Поделись: Tweet

