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13.02.17 

Чем отличаются интернет-магазины в топе Google

Чем отличаются интернет-магазины в топе Google

Searchmetrics опубликовал обзор факторов, характерных для ecommerce-сайтов, которые имеют высокие места в выдаче Google. Как выяснилось, интернет-магазины, занимающие высокие позиции в поисковике, содержат на 40% больше интерактивных элементов, чем в среднем остальные. 

Вот некоторые выводы, которые сделали авторы исследования:

  • Страницы ecommerce-сайтов из Топ-10 более чем на 30% объемнее, чем остальные;
  • Лишь 3 из 10 продающих ресурсов, наиболее высоко расположенных в выдаче, имеют на своих страницах Google AdSense или Adlinks;
  • В Топ-10 ecommerce-сайтов на 70% чаще среднего используются маркированные, а не обычные списки.
  • На продающих сайтах, лидирующих в выдаче Google, насчитывается на 70% больше внутренних ссылок, чем в среднем у остальных;
  • Почти все интернет-магазины из топ-10 поисковой выдачи имеют домены в зоне .com;
  • Видео для сайтов электронной коммерции играет менее значительную роль. Только у 35% ресурсов из топ-10 есть встроенные видеоролики. А вот количество слов на таких сайтах примерно на 25% выше среднего.

Полный текст исследования доступен по этой ссылке.

Ранее в Google пообещали пессимизировать в выдаче сайты, которые используют всплывающие окна. Нововведение может серьезно ударить по интернет-магазинам, которые таким образом рекламируют свои специальные предложения или собирают контактные данные пользователей.

Интересно? Поделись:

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