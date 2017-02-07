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09.02.17 

В США набирает обороты рынок коллекционной обуви

В США набирает обороты рынок коллекционной обуви

В США активно развивается онлайн-рынок коллекционной обуви. Один из ее представителей - базирующаяся в Лос-Анджелесе компания GOAT получила в очередном раунде инвестиций $25 млн.

GOAT управляет маркетплейсом, доступным только с мобильных устройств. Этот канал продаж оправдывает себя даже больше, чем веб, что было доказано в Индии почти два года назад.  

Площадка связывает продавцов и покупателей коллекционной обуви. Особое внимание в GOAT уделяют обеспечению качества представленных на маркетплейсе товаров: покупатели должны быть уверены, что не приобретают подделку или изношенные кроссовки.

Первый раунд инвестиций GOAT провел в августе прошлого года, получив $5 млн от Matrix Partners, Upfront Ventures и Webb Investment Network. После этого компания получила еще немало предложений о дополнительных вложениях, которые могут обеспечить быстрый рост. 

Новым инвестором стала компания Accel, имеющая немалый опыт в продвижении бизнеса в электронной коммерции. Причина ее интереса также в том, что один из ее партнеров, Райан Суинни – заядлый сникерхед, т.е. коллекционер брендовой обуви. Суинни поднимал такие компании, как Braintree, Groupon, Lightspeed, а теперь намерен сам поучаствовать в работе платформы GOAT.

Генеральный директор компании Эдди Лу объясняет решение провести новый раунд инвестиций уже сейчас, когда, казалось бы, еще не реализованы полученные ранее $5 млн, тем, что с августа база пользователей платформы выросла до 1,5 млн,  а общий оборот – в 10 раз. По его словам, компании не хватает мощностей для обслуживания такого количества клиентов.

"Мы начинали со склада площадью 2,5 тыс. квадратных футов (около 232 м² - ред.) и переросли его еще в середине прошлого года", - рассказывает Лу. Прошлый раунд инвестиций позволил построить еще два склада площадью 4 тыс. квадратных футов (371 м²) и 7 тыс. квадратных футов (650 м²). Однако с новыми вложениями компания планирует вновь переместить все под одну крышу, построив склад, который удовлетворит возросшим требованиям.

В GOAT планируют ускорить процесс продаж, открыв новый центр дистрибуции. В настоящее время вся обувь проверяется на аутентичность и качество, что значительно замедляет доставку и процессинг. По словам Лу, цель компании - обеспечить доставку в любую точку США в течение двух дней.

На 2017 год также запланировано улучшение мобильного приложения компании. Лу отмечает, что на мобильном маркетплейсе самое главное - это ликвидность, и нужно сделать так, чтобы каждый пользователь всегда мог найти для себя что-то интересное.

Кстати, еще одна американская компания на рынке торговли коллекционной обувью - StadiumGoods – тоже получила инвестиции в размере $4,6 млн. Однако, в отличие от GOAT, StadiumGoods – омниканальный ритейлер, имеющий собственную сеть магазинов,  а также торгующий на онлайн-маркетплейсах.

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