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08.02.17 

Объем онлайн-торговли в Китае вырос на четверть

Объем онлайн-торговли в Китае вырос на четверть

Согласно данным Национального бюро статистики, объем интернет-торговли в Китае в 2016 году достиг 5,16 трлн юаней ($752 млрд), показав рост на 26,2% год к году. Рост в онлайн-торговле оказался почти в два с половиной раза больше, чем в других областях ритейла.

Онлайн-продажи продуктов питания в Китае выросли на 28,5%, одежды – на 18,1%, прочих товаров – на 28,8%. Такой бурный рост связывают с тем, что все больше традиционных торговцев начинают использовать интернет-канал продаж.

На долю онлайн-покупок в Китае приходится 15,5% от общего объема торговли, из них 12,6%  - на материальные товары. Общий объем интернет-продаж физических товаров в стране составил 4,19 трлн юаней ($610 млрд), на цифровой контент пришлось $145 млрд.

В то же время в США, по данным департамента коммерции, в 2015 году объем электронной торговли составил $341,7 млрд, а рост в 2016 году прогнозировался в размере 15% (примерно до $393 млрд). Более точные данные за прошлый год департамент опубликует 17 февраля.

По сравнению с прошлыми годами стало заметно, что китайские потребители начали придавать большее значение качеству. На Tmall Global более чем вдвое выросло количество покупателей, приобретающих импортные товары. В августе Amazon отчитался, что китайцы сделали с начала года свыше миллиона заказов на Amazon.cn.

Покупают в Китае онлайн и российские товары. Так, электронный павильон Российского экспортного центра (РЭЦ) на принадлежащей Alibaba площадке Tmall за первую неделю работы посетили более 200 тысяч китайских потребителей. Им было продано более 15 тысяч товаров.

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