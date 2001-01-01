07.02.17 У Exist.ru меняется основной поставщик

ООО "Эксист М" перестанет быть эксклюзивным поставщиком интернет-ритейлера Exist.ru. Его место займут более мелкие, в том числе региональные компании.

Логистикой Exist.ru теперь займется "Желдорэкспедиция", принадлежащая новому гендиректору компании Владимиру Назарову. Об этом "Коммерсанту" сообщили гендиректор "А+А Эксист Инфо" (владеет сайтом и брендом Exist.ru) Владимир Назаров и управляющий директор А1 Андрей Тясто.

По словам Назарова, для замены бывшего эксклюзивного поставщика у Exist.ru уже заключены новые контракты, покрывающие 85% всей торговой матрицы. Он отметил, что "стоит задача заменить его сотнями других, в том числе региональных". Тясто также подчеркнул, что отношения с "Эксист М", которое контролирует бывший акционер Exist.ru Владислав Доморацкий, теперь будут такими же, как и с остальными независимыми франчайзи.

Доморацкий, в свою очередь, заявил, что "Эксист М" остается крупнейшим поставщиком Exist.ru, подчеркнув, что компания более 15 лет обеспечивает высокий уровень клиентского сервиса, профессиональной экспертизы и сроков доставки. "Мы можем только приветствовать расширение каналов продаж, которое планируют осуществить совладельцы Exist.ru",— отметил он.

Логистику, которую раньше обеспечивал "Экзист М", согласно планам Назарова, "без труда воссоздаст" "Желдорэкспедиция", сеть доставки которой насчитывает 5,5 тыс. населенных пунктов. Подвижной парк компании составляет 600 железнодорожных и 1,4 тыс. автотранспортных средств. Также у нее есть сортировочный центр в Подмосковье на 150 тыс. отправлений в сутки. У Exist.ru также будет совместный с "Желдорэкспедицией" проект по фулфилменту.

"Мы хотим, чтобы поставщики могли размещать товар на складах "Желдорэкспедиции" и продавать его через Exist.ru", - прокомментировал Назаров. Предполагается, что ассортимент, насчитывающий сейчас более 26 млн наименований, будет расширен – покупателям станут доступны запчасти для грузовиков, автобусов, специальной и сельхозтехники. По мнению владельцев Exist.ru, ранее расширению ассортимента препятствовали неприспособленные пункты выдачи.

Сооснователь Data Insight Борис Овчинников полагает, что у обновленного Exist.ru есть потенциал для роста за счет мощного бренда. "Например, крупногабаритные детали уже сейчас успешно продают онлайн, но нет никого сопоставимого по масштабам с Exist.ru",— сказал Овчинников. При этом он отметил, что бренд пока еще известен не всем автовладельцам, да и сайт компании с точки зрения удобства и дизайна далек от идеала.

Ранее в результате конфликта акционеров и последовавшей за ним двухэтапной сделки 70% акций компании "А+А Эксист-Инфо", которой принадлежит бренд Exist.ru, перешли к Евгении Назаровой (совладелица транспортной компании "Желдорэкспедиция"). Еще 30% остались у Юрия Буковникова. Владислав Доморацкий из состава акционеров "А+А Эксист-Инфо" вышел.