02.02.17 Amazon построит карго-хаб

Amazon построит одно из крупнейших в мире транспортно-логистических предприятий. Собственный карго-хаб корпорации появится в международном аэропорту двух штатов – Кентукки и Цинциннати – в городке Хеброн.

Инвестиции в проект составят $1,5 млрд, которые пойдут на строительство ангаров и административных зданий, а также приобретение необходимого оборудования. Площадь хаба будет около 186 тыс. м². Компания анонсирует две тысячи рабочих мест к завершению строительства.

Решение о строительстве хаба было принято в связи с тем, что авиапарк Amazon растет. В прошлом году компания заявляла о планах арендовать 40 самолетов, однако на данный момент на обслуживании находятся только 16. Впрочем, интернет-гигант не отказывается от остальных – они тоже поступят в его распоряжение. И их нужно будет где-то содержать и ремонтировать. Ранее все воздушные суда компании были приписаны к подразделению Amazon Prime Air и обслуживались сторонними специалистами.

Самолеты необходимы Amazon для неуклонно растущих вместе с глобальной экспансией корпорации нужд доставки. Особенно там, где не хватает возможностей компаний-партнеров, в числе которых FedEx и UPS. В периоды предпраздничных распродаж провайдеры логистических услуг не справляются с объемами перевозок интернет-гиганта.

Несмотря на давние заверения о том, что Amazon не планирует вступать в конкурентную борьбу с логистическими операторами, на сегодняшний день компания уже стала полноценным доставщиком. Как минимум, товары из Китая корпорация возит на собственных кораблях.

Напомним, Amazon объявил об аренде грузовых самолетов для доставки своих товаров летом 2016 года. Первый из них (Boeing 767-300) получил имя Amazon One.