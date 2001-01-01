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Читайте также | Ваш комментарий
31.01.17 

Товары теперь можно автоматически выгрузить в соцсеть

Товары теперь можно автоматически выгрузить в соцсеть

Онлайн-продавцам, которые ищут новые каналы для поиска покупателей, немного облегчили жизнь. Появилось приложение, автоматически синхронизирующее ассортимент интернет-магазинов с разделом "Товары" в соцсети "ВКонтакте".

Приложение Checkboxes Import избавляет сотрудников онлайн-магазинов от необходимости вручную копировать свои предложения в каталог. Информация о товарах в интернет-магазине выгрузится в раздел "Товары" соцсети автоматически.

Разработчики уверяют, что владельцам продающих сайтов также не придется самостоятельно обновлять информацию о товаре. Приложение можно настроить так, что дважды в день будет происходить синхронизация цен, изображений и описаний с прайс-листом формата YML. Сначала Checkboxes Import переносит предложения продавца в группу "ВКонтакте", и уже оттуда они попадают в каталог. Возможности приложения ограничены переносом в соцсеть до 15 000 товарных позиций. 

"ВКонтакте предоставляет бесплатный открытый API для управления товарами всем желающим. Если сторонние компании создают на базе нашего бесплатного API свои платные решения для синхронизации товаров, мы не возражаем", - прокомментировал Oborot.ru директор по электронной коммерции соцсети Юрий Иванов. Он также сообщил, что у соцсети уже есть интеграции с Ecwid, "Мой Склад", InSales и другими сервисами. 

Напомним, в конце 2016 года социальная сеть "ВКонтакте" открыла единый каталог с объявлениями в разделе "Товары", расположенном в левом меню сайта. В компании пообещали, что в ближайшие месяцы "Товары" появятся как в мобильной версии, так и в официальных приложениях. При этом физлица получили те же возможности для торговли, что и сообщества. Продавать в соцсети можно как товары, так и услуги.

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