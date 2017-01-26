30.01.17 Переход на онлайн-кассы попробуют сгладить

Российские ритейлеры попросили отсрочку обязательной регистрации онлайн-касс до 1 мая 2017 года. Данный вопрос Национальная ассоциация сетевой торговли (НАСТ) намерена обсудить с Минпромторгом и Минфином 8 февраля на совещании в ФНС. В свою очередь, замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов заявил, что об изменении сроков и речи не идет. По его словам, на этом совещании планируется обсудить возможные способы сглаживания переходного периода.

"Об отказе от перехода на контрольно-кассовую технику нового образца, а также об изменении сроков этого перехода речи не идет и идти не будет", — заявил Евтухов.

На встрече с чиновниками представители НАСТ намерены коснуться проблем, связанных с установлением сроков переходного периода без штрафов за ошибки в применении новой контрольно-кассовой техники. В рабочую группу ассоциации по ККТ вошли представители сетей Baon, "Читай город", "Леонардо", "Эконика", Henderson. Руководителем рабочей группы стал глава Inventive Retail Group Тихон Смыков.

НАСТ была создана для регулирования отношений участников сегмента non-food-ритейла. Основная задача, которую ставит перед собой ассоциация, – саморегулирование отрасли. С момента основания НАСТ объявила о намерении тесно сотрудничать с Ассоциацией компаний розничной торговли (АКОРТ). В начале осени прошлого года АКОРТ уже поднимала вопрос об отсрочке перехода на новую ККТ, аргументируя тем, что многим компаниям придется не только приобрести новые кассовые аппараты, но и перепрограммировать внутренние учетные системы.

Напомним, в марте 2016 года были внесены изменения в закон 54-ФЗ о переходе магазинов на новую контрольно-кассовую технику (с доступом в Интернет). Согласно поправкам, продавцы должны предоставлять все чеки ФНС в режиме онлайн. Реестр аппаратов, которые разрешены к применению, можно найти на сайте ФНС.