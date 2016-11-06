27.01.17 Агрегаторы: источники заказов или паразиты?

Основатель и руководитель компании "Додо пицца" Федор Овчинников объявил о прекращении сотрудничества с российскими агрегаторами доставки вообще и Delivery Club в частности. Он заявил, что инструмент привлечения новых клиентов из агрегаторов не работает.

Овчинников отметил, что процесс расторжения договоров уже запущен и будет завершен к 1 марта 2017 года. Вот, как он мотивировал свое решение:

В доказательство своих слов он привел скан страницы поиска в "Яндексе".

В Delivery Club попытались доказать, что работают не непосредственно с "Додо пицца", а с ее франчайзи. "Delivery Club работает с франчайзи "Додо Пицца", а не владельцем франшизы, и в наших договорах нет запрета на использование в контекстной рекламе бренда франшизы. Все в рамках закона. То, что владелец франшизы начинает диктовать франчайзи с кем им работать, а с кем нет — печальный тренд, так как он явно противоречит их желанию работать с нами и зарабатывать. Мы видим, что франчайзи довольны партнерством с Delivery Club и хотят с нами работать", - заявили в компании.

На это Овчинников ответил, что франчайзи не могут передавать права на использование марки третьим лицом, это все равно, что они начнут сами продавать франшизу. Он также отмел предположение, что франчайзи устраивают условия сотрудничества с Delivery Club. По его словам, раньше франчайзи сами принимали решение, работать ли им с агрегаторами и с какими именно, и с Delivery Club работало не больше 10% компаний.

"Наши франчайзи недовольны работой с Delivery Club. Крупные франчайзи уже давно приняли решение самостоятельно отказаться от работы с агрегатором. Агрегатор напрасно пытается столкнуть Управляющую компанию и наших партнеров-франчайзи. Мы — едины. Решение принято в интересах всей сети и прибыльности наших франчайзи. Мы уверены, что наш успех это успех наших партнеров", - сказал Овчинников.

Объяснил он и причину отказа от сотрудничества с любыми агрегаторами доставки.

В Delivery Club уверены, что Овчинников неверно понимает сотрудничество с агрегаторами доставки. "Мы советуем Федору относиться к Delivery Club не как к генератору трафика сайта и приложения "Додо", а как к источнику заказов и дохода для бизнеса своих франчайзи и себя как следствие. И тогда все встанет на свои места и наступит вселенское счастье", - заявили в компании.

Однако руководитель "Додо Пицца" не сомневается, что его компания проживет и без агрегаторов:

Компания "Додо Пицца" работает в 9 странах мира, в том числе в США и Китае, у нее 149 пиццерий, большинство из которых в России. В 2016 году выручка компании выросла более чем вдвое по сравнению с годом ранее и составила 2,89 млрд руб.

Delivery Club был основан в 2009 году. В 2014 году его перекупила принадлежащая Rocket Internet Foodpanda. Год назад компания даже открыла собственную логистическую службу. Однако в прошлом году Delivery Club был продан Mail.Ru Group за $100 млн. Незадолго до этого Mail.Ru Group приобрела 40% сервиса доставки еды "Фудмейт" и планировала создать собственный сервис на базе этих двух предприятий.