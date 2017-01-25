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26.01.17 

Интернет-платежи планируют "расщеплять"

Интернет-платежи планируют "расщеплять"

Проект дорожной карты "Интернет+Торговля", разработанный Ассоциацией компаний интернет-торговли (АКИТ), получил поддержку в Администрации Президента. После доработки и утверждения помощником президента России Игорем Щеголевым документ будет представлен Владимиру Путину. Если проект окончательно согласуют, отечественные онлайн-продавцы могут оказаться в выигрыше: покупки на зарубежных торговых интернет-площадках станут для россиян дороже.

В АКИТ уверены, что рост трансграничных покупок россиян является угрозой для внутреннего интернет-рынка страны. Обложить иностранные онлайн-магазины НДС Ассоциация предлагает уже давно

Предполагается, что российские покупатели должны видеть на сайтах иностранных продавцов цену, в которую уже включены все необходимые фискальные платежи. Это не создаст для потребителей проблем с дополнительной оплатой налогов. Что касается издержек иностранных интернет-магазинов, то в АКИТ считают, что лишние затраты им вполне по силам, так как маржинальность интернет-бизнеса за рубежом выше. Механизм обложения иностранных продавцов НДС аналогичен механизму так называемого "налога на Google".

Со стороны Администрации Президента было внесено предложение "расщеплять" интернет-платежи россиян. Это означает, что в момент оплаты товара покупателем в зарубежном интернет-магазине часть суммы еще до ухода денег из России должна быть переведена в счет оплаты НДС и доставки внутри страны. Альтернатива такому решению – обязать иностранные интернет-магазины заводить счета в России. Создание механизма "расщепления" платежей поручено банкам.

Документ содержит предложения и по изменению налогового кодекса. В частности, предлагается упразднить понятие "товары для личного пользования". В случае, если эта поправка не пройдет, АКИТ предлагает обязать логистических операторов регистрировать все международные почтовые отправления (МПО), включая и те, что маркированы для личного пользования. Их предлагается вносить в единую информационную систему.

Отслеживание МПО в режиме онлайн будет осуществляться в рамках взаимодействия между "Почтой России", Федеральной налоговой службой и ФТС. Как сказано выше, будет разработана и система отслеживания платежей. Кроме того, планируется создание единой системы налогового и таможенного администрирования и мониторинга перемещения товаров, которая станет действовать внутри Евразийского экономического союза.

В дорожной карте нашли отражение и другие предложения АКИТ, которые получили поддержку Администрации Президента. К примеру, досудебная блокировка интернет-магазинов, торгующих контрафактными товарами, чем и ранее был обеспокоен Роспотребнадзор. Отметим, предложение этой поправки не было поддержано игроками рынка.

Помимо всего прочего, в документе предлагается регулировать деятельность товарных интернет-агрегаторов. Их могут обязать проверять информацию партнеров. В крупнейшем отечественном агрегаторе "Яндекс.Маркет" уверены, что в таких новшествах нет необходимости, поскольку существующее законодательство в полной мере защищает права потребителей.

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