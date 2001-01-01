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25.01.17 

Выручка Alibaba выросла на 54%

Выручка Alibaba выросла на 54%

Выручка Alibaba в минувшем квартале выросла на 54% год к году. Свободный денежный поток корпорации составил $4,9 млрд.

Такие результаты и прогнозы, по словам финансового директора Alibaba Group Мэгги Ву, позволяют наряду с основным бизнесом продолжать инвестировать в растущие направления по всему миру, в том числе облачные вычисления, цифровые медиа, развлекательные и инновационные проекты.

По отдельным направлениям выручка и изменения год к году распределялись следующим образом:

Основная коммерческая деятельность $6,708 млн, рост на 45%. Облачные вычисления $254 млн, рост на 115%. Цифровые медиа и развлекательные проекты $585 млн, рост на 273% Инновационные проекты $122 млн, рост на 61%.

Количество активных мобильных пользователей в месяц MAU (Monthly Active Users) в декабре достигло 493 млн, что на 43 млн больше сентябрьского показателя. Общее количество активных пользователей на внутренних китайских маркетплейсах, принадлежащих Alibaba, достигло 443 млн, что на 4 млн больше, чем было к концу сентября.

Количество платежеспособных клиентов бизнеса Alibaba в области облачных вычислений составило 765 тыс. В прошлом квартале этот показатель был 651 тыс. Операционный убыток за счет облачных вычислений составил $49 млн, потери EBITA - $13 млн.

Рост количества мобильных пользователей произошел в основном за счет Taobao. На Tmall в День холостяков 11.11 был зафиксирован очередной рекорд, который продемонстрировал потенциал инфраструктуры компании. Инфраструктура в моменты пиковой нагрузки справлялась с обработкой 175 тыс. заказов в секунду. Логистический оператор Cainiao Networуспешно содействовал в доставке 657 млн заказов продавцов на площадках Alibaba. Удовлетворенность покупателей доставкой выросла по сравнению с предыдущими годами. GMV (валовая рыночная стоимость) через Alipay составила $17,4 млрд, из которых 82% пришлось на долю мобильных пользователей. Торговля Alibaba вне Китая в четвертом квартале 2016 года также показала рост.

Недавно Alibaba стала официальным партнером Международного Олимпийского комитета до 2028 года. За участие в спонсорской программе компании присвоены звания официального партнера по направлениям "Облачные вычисления" и "Платформа сервисов электронной коммерции".

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