20.01.17 Alibaba заработает на Олимпиадах

Китайский холдинг Alibaba Group подписал соглашение о десятилетнем сотрудничестве с Международным олимпийским комитетом (МОК).

По условию достигнутой договоренности, корпорация Alibaba Group будет отвечать за потоковое вещание олимпийского канала в Китае и станет единственным официальным партнером МОК в области "облачного сервиса", аналитики big data и площадки по оказанию услуг электронной коммерции.

Предполагается, что на онлайн-ресурсе будут продаваться лицензированные товары от производителей, сотрудничающих с МОК. В Alibaba оценивают число покупателей площадки в 2 млрд пользователей.

Также Alibaba получает права на рекламу и распространение олимпийских знаков и символики как самого МОК, так и национальных олимпийских комитетов разных стран.

"Мы гордимся тем, что будем поддерживать олимпийскую программу – 2020, используя наши инновации и технологии, помогая Играм развиваться в цифровую эру", – заявил основатель Alibaba Джек Ма.

Сотрудничество начнется уже на ближайшей зимней Олимпиаде-2018 в Пхёнчхане и продлится еще пять игр: в Токио 2020 году, в Пекине в 2022 году и трех других городах, которые пока не определены МОК.