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24.01.17 

SIM-карты разрешат продавать через Интернет?

SIM-карты разрешат продавать через Интернет?

С 2019 года операторам связи могут разрешить продавать SIM-карты через Интернет с доставкой их почтой или курьером. Но для этого до 2018 года операторам придется подтвердить достоверность сведений об абонентах.

Готовящиеся поправки в закон "О связи", с одной стороны, откроют дополнительные возможности для операторов сотовой связи по распространению карт, но, с другой, потребуют проверять данные абонентов по базам Пенсионного фонда России (ПФР) и Федерального фонда ОМС (ФФОМС). Доступ к этим данным для операторов должны предоставить до 31 марта этого года.

Операторы смогут проверять сведения об абонентах также через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА), квалификационную электронную подпись, единый портал госуслуг и с помощью подключения к системам госорганов, в том числе к системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Источник "Интерфакса", знакомый с текстом законопроекта, подчеркнул, что это "снижает дополнительные издержки на дистрибуцию и дает возможность появления новых абонентов". Источник также отметил, что в дальнейшем эта норма сможет простимулировать использование базы данных операторов связи для иных историй, полезных государству и бизнесу, например, при идентификации абонентов при проведении массовых мероприятий.

Операторы сотовой связи будут обязаны проверять не только физлиц-пользователей, но и тех, кто пользуется корпоративной SIM-картой. Сейчас закон этого не требует, поэтому существует проблема так называемых "сотовых колхозов" - дилеров незарегистрированных sim-карт, которые массово закупают контракты у операторов. Сейчас установить конечных пользователей "колхозов" зачастую невозможно.

Стоимость выдачи SIM-карт предлагается сделать единой и обязательной, равной 100 рублям (сейчас закон указывает 100 рублей в качестве максимальной стоимости, никак не ограничивая минимальную). Такая мера должна сработать против распространителей бесплатных "серых" SIM-карт.

За распространение sim-карт без полномочий от оператора физлиц смогут штрафовать на 2-5 тыс. рублей, юрлиц - на 100-200 тыс. рублей.

За незаконную продажу sim-карт иностранным гражданином или лицом без гражданства планируется ввести штраф 50-60 тыс. рублей с конфискацией SIM-карт, а также административный арест до 15 суток с выдворением за пределы РФ.

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