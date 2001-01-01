23.01.17 Швеция может отказаться от алкоголя в онлайне

Шведское правительство предложило новый закон, запрещающий интернет-магазинам продавать алкогольные напитки гражданам страны. Предполагается, что он вступит в силу 1 января 2018 года.

Согласно предложению, ответственность за доставку и налогообложение алкоголя будет переложена на покупателей. Таким образом, если закон вступит в силу, покупка алкоголя в других странах Евросоюза станет для шведов практически нелегальной. Покупателям фактически придется договариваться о доставке напитков с третьей стороной и платить налог на алкоголь, который сейчас шведскому правительству оплачивают продавцы.

В Швеции, как и во многих других странах Северной Европы, существует государственная монополия на торговлю алкогольными напитками. По всей стране спиртным торгуют около 400 магазинов компании Systembolaget. Все прочие ритейлеры могут продавать напитки с содержанием алкоголя не более 3,5%.

Закон идет в разрез с правилами Евросоюза. Ранее предложение о подобных изменениях было отклонено Евросоветом, поскольку они могут негативно сказаться на интересах торговцев вином. По правилам, установленным Евросоветом в 2007 году, шведы, как и остальные европейцы, имеют право приобретать спиртное при помощи дистанционной торговли. Однако, как уверены в шведском правительстве, государственная монополия позволяет контролировать эту сферу.

При этом Шведское национальное агентство здоровья не считает, что запрет на ввоз алкоголя из иностранных интернет-магазинов сможет серьезно повлиять на количество спиртного, потребляемого населением страны. Более того, в Агентстве уверены, что принятие закона повлечет за собой конфликт с Евросоветом.

Что касается онлайн-продавцов алкоголя, то они привыкли заранее реагировать на возможные перемены и могут свернуть свой бизнес в Швеции еще до вступления закона в силу. Что опять же не добавит популярности решению правительства.

Напомним, в России онлайн-продажа алкоголя до сих пор не легализована. Ранее глава Минпромторга Денис Мантуров выразил уверенность, что алкоголь можно будет продавать в нашей стране через Интернет в начале 2018 года.