23.01.17 "Продающая кнопка" пришла в онлайн

Amazon запустил онлайновую версию dash button - сервиса для совершения покупок в один клик. Цифровая кнопка появилась на главной странице Amazon Prime и в мобильном приложении ритейлера.

Виртуальная "кнопка" привязана к аккаунту покупателя. Клик на нее позволяет совершить заказ соответствующего товара. Amazon называет виртуальную кнопку "персонализированным ярлыком для покупки всех необходимых вещей". Ритейлер выбирает и "привязывает" к иконке товары, основываясь на истории покупок пользователей. Впрочем, клиенты Prime также получили возможность создавать кнопки "под себя".

Концепция физического Dash проста: устройство подключается по вай-фай к аккаунту покупателя и оформляет заданную заранее покупку. Как правило, это товары, запас которых необходимо пополнять время от времени (например, стиральный порошок).

Ранее мы сообщали о том, что 9 января Amazon подал заявку на регистрацию товарного знака Dash в России. Речь идет о получении патента на физическую кнопку.