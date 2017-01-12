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13.01.17 

Amazon патентует в России кнопку Dash

Amazon патентует в России кнопку Dash

Amazon подал заявку на регистрацию товарного знака Dash в России, но сам сервис пока не запускает. 

Заявка в Роспатент поступила 9 января этого годаОбъект регистрации - небольшая кнопка, нажатие которой позволяет автоматически заказывать с Amazon конкретные товары. В их числе стиральные порошки (Tide), напитки (Coca-Cola), ароматизаторы для ванн (Glade), жидкости для посудомоечных машин (Finish). Чаще всего речь идет о продуктах, которыми люди пользуются постоянно, а потому их запасы приходится пополнять постоянно. Задача Dash - сократить время на покупку.

Концепция сервиса проста: устройство связывается по Wi-fi с аккаунтом своего владельца на Amazon и оформляет доставку. Если дома заканчивается порошок, то можно просто нажать на кнопку с логотипом Tide. Ожидается, что в будущем устройство само сможет отслеживать наличие необходимых товаров и будет заказывать их в автоматическом режиме. Сам Amazon не раскрывает технологических тонкостей этого процесса, но скорее всего речь идет о связи с другими домашними устройствами и получении данных от других подключаемых гаджетов (IoT; интернет-вещей).

В России Dash пока нет, а сам Amazon не комментирует перспективы запусков тех или иных продуктов в конкретных странах. Тем более, что официального представительства в России у компании нет. Зато сервис работает в США, Великобритании, Австрии и Германии. Стоимость кнопки начинается от 5 долларов.

Директор по связям с общественностью Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) Антон Гуськов в комментарии РБК заявил, что говорить о появлении Dash в России преждевременно. Зависит это даже не от Amazon: дело в том, что сам российский ритейл к такому нововведению не готов. Он сейчас сфокусирован больше на автоматизации процессов, которые не видны пользователям со стороны.

Впервые Dash был представлен в 2015 году. На данный момент свои кнопки быстрого заказа имеют более 150 брендов. Руководитель проекта Amazon Dash Дэниэл Рауш недавно отметил, что за первые три месяца 2016 года продажи устройства выросли на 70%. Конкретных показателей он не уточнил.

По оценкам же исследовательской компании Slice Intelligence, менее половины всех пользователей Dash совершают через него покупки. Возможно, Amazon и не делал ставку на сервис как на способ увеличить продажи, а изучал с его помощью покупательскую активность и пользовательский опыт своих клиентов - эти данные могут в будущем помочь компании изменить основную стратегию работы.

Напомним, в конце лета 2016 года Amazon презентовал "умную кнопку" Dash Button в Великобритании, Германии и Австрии. Это был первый выход новинки за пределы США.

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