23.01.17 Uber оштрафовали за невыполненные обещания

Онлайн-сервис заказа такси Uber оштрафован в США на $20 млн за введение в заблуждение водителей относительно их потенциальных доходов. Агентство по защите прав потребителей обвинило компанию в завышении обещанного дохода водителей почти в 20 городах.

Например, в Нью-Йорке Uber обещал водителям на своем сайте средний годовой доход более $90 тыс., а в Сан-Франциско – более $74 тыс. Однако в реальности в указанных городах добивались таких показателей менее 10% водителей.

Uber также указывал на Craiglist (популярный сайт электронных объявлений) нереальные почасовые ставки. Заявлялось, что в Бостоне это будет $25 в час, а в Миннеаполисе $18 в час. Как выяснилось, эти данные были завышены – менее 30% водителей сумели зарабатывать столько в указанных городах.

Uber обвинили и в том, что компания предоставляла водителям доступные варианты финансирования для оплаты собственного или арендованного автомобиля, но ставки были хуже, чем те, что получают потребители с сопоставимыми кредитными историями. Компания оказалась не в состоянии отслеживать или контролировать условия финансовых соглашений, которые она предлагает.

По результатам заседания федерального суда в Сан-Франциско Uber не признала, но и не опровергла обвинения в рамках урегулирования. "Мы рады, что достигли соглашения с FTC", - прокомментировал представитель компании. Он также отметил, что в Uber внесли много изменений и улучшений в условия работы водителей за последний год и продолжат фокусироваться на создании репутации компании как лучшего места для зарабатывания денег по удобному графику.

Видимо, финансовые неудачи, преследовавшие компанию в прошлом году, продолжаются. За первые девять месяцев 2016 года онлайн-сервис по заказу такси потерял $2,2 млрд. В третьем квартале убыток Uber составил $800 млн, и это без учета операций в Китае, с рынка которого компания ушла. В первом квартале убытки Uber на американском рынке составили $100 млн и, по словам источника, в третьем квартале они только выросли.