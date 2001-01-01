19.01.17 Alibaba объединяется с брендами в борьбе с контрафактом

Корпорация Alibaba выкатила "тяжелую артиллерию" в борьбе с контрафактными товарами. Интернет-гигант собрал "штурмовую группу" специалистов, чтобы вместе с ними выявлять фальшивки на своих ресурсах.

В команду "Alibaba Big Data антиконтрафактный альянс" попали такие мировые бренды, как LouisVuitton, Samsung, Mars, Dulux, LV, Swarovski, Trendy Group, DAZZLE, Shiseido, Bioderma, Amway, PernodRicard, Huawei, SUPOR, Joyoung, Sony, Western Digital, Canon и Ford. Всего – около 20 компаний.

Члены объединения обязуются "обеспечить ресурсы и расширить сотрудничество" с целью идентификации и удаления фейковых товаров и торговцев, их предлагающих. Со своей стороны, Alibaba обещает предоставлять Альянсу доступ к bigdata и дополнительные технические средства, в том числе помощь в определении, блокировании и внесении нарушителей в черные списки.

"На сегодняшний день самое мощное оружие против контрафакта – это работа с данными и аналитика, и мы можем выиграть эту войну лишь объединившись", - отметила директор по управлению платформой Джесси Дженг.

В Alibaba ожидают, что в дальнейшем еще больше фирм присоединится к движению против фальшивых отзывов и товаров. "Alibaba будет рада любым брендам и организациям, которые захотят принять участие в первом в мире антиконтрафактном Альянсе и создании базы данных. "Мы уверены, что наши возможности усилят позиции Альянса в цифровой индустрии и помогут в глобальной войне против мошенничества", - заявила Дженг.

Альянс собирается публиковать результаты своей деятельности через определенные промежутки времени, что позволит внести ясность в операционные процессы и установить степень их эффективности.

В августе прошлого года Alibaba заявляла об удалении со своих площадок 380 млн контрафактных товаров и закрытии 180 тыс. магазинов-посредников, нарушавших установленные компанией нормы. Однако этого оказалось недостаточно, чтобы вернуть компании доверие – в США Alibaba снова внесли в черный список торговцев контрафактом. В этом году интернет-гигант пошел еще дальше: подал в суд на продавца подделок.

Создание альянса, в который вошли крупнейшие мировые, в том числе и американские бренды, призвано помочь китайскому гиганту в восстановлении имиджа надежной компании.