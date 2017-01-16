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17.01.17 

ФРИИ вложится в оптимизатор рекламных бюджетов

ФРИИ вложится в оптимизатор рекламных бюджетов

Фонд развития интернет-инициатив проинвестирует оптимизатор бюджетов рекламных кампаний в соцсетях Facebook и Instagram под названием Leadza. Сумма инвестиций составит 15 млн рублей. Вложения будут направлены на исследования, разработки, а также развитие на зарубежных рынках, куда входят США, Турция и Индия.

Сервис Leadza Optimize rпозволяет минимизировать CPA (cost per action, стоимость целевого действия). Как утверждается на сайте Leadza.ru, CPA может снижаться до 5 раз. Таким образом, уменьшается стоимость рекламной кампании и количество ручного труда по ее настройке. Перераспределение бюджета производится на основании алгоритма каждые сутки. Подробнее алгоритм описан в статье на сайте компании.

Сервис поддерживает настройки на все стандартные виды конверсии - "Lead", "Purchase", "Initiate Checkout", "Add to Cart" и др. Кроме того, предусмотрены настройки учета CVR (конверсия из кликов в целевые действия) и CTR (конверсия из показов в клики, она же кликабельность объявлений) для автоматического внесения корректировок в распределение рекламного бюджета. В работе сервиса используются технологии машинного обучения.

Как утверждают создатели сервиса, технология лучше всего работает с рекламными бюджетами в Facebook от 300 тыс. рублей в месяц. Решение Leadza применяют пять российских интернет-магазинов, несколько крупных рекламных агентств, один ведущий разработчик мобильных приложений и зарубежный дейтинг-проект.

Ранее ФРИИ инвестировал 60 млн рублей в платформу Metacommerce. Сервис ежедневно "снимает" и анализирует цены с более 50 млн товаров, информация о которых собирается с тысяч ресурсов из более чем 80 регионов России.

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