17.01.17 "Детский мир" определился с местом ІPO

"Детский мир" планирует провести в ближайшие несколько недель первичное размещение акций на Московской бирже. По данным Financial Times, организаторами и букраннерами сделки выступают зарубежные инвестиционные банки Goldman Sachs, Credit Suisse и Morgan Stanley. Кроме того, среди букраннеров значатся UBS и Sberbank CIB.

Ожидается, что на IPO будет предложено 30% акций компании, при этом АФК "Система" сохранит контрольный пакет (не менее 50%).

В компании уже почти три года говорят о планах провести первичное размещение акций, однако IPO постоянно откладывалось. Например, в 2014 году акции планировалось разместить на Лондонской фондовой бирже, но тогда этому помешали украинские события, которые привели к закрытию западных рынков для российских компаний в связи с санкциями.

В конце осени 2015 года президент "Системы" Михаил Шамолин говорил, что IPO возможно весной 2016 года, но только если позволит рыночная ситуация.

Уже в 2016 году председатель совета директоров АФК "Система" Владимир Евтушенков сообщал, что IPO "Детского мира" может пройти в марте 2017 года. Он также добавил, что площадка еще не определена из-за турбулентности на рынке.

Ранее группа отчиталась за 9 месяцев 2016 года. За это время благодаря интеграции онлайн- и офлайн-платформ сегмент интернет-торговли группы компаний вырос более чем в 2,5 раза.

Сеть магазинов "Детский мир" представлена 400 магазинами в России и Казахстане. В январе 2016 г. Российско-китайский инвестиционный фонд (РКИФ), учредителями которого являются Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и China Investment Corporation (CIC), купили у "Системы" 23,1% акций "Детского мира", выложив за пакет 9,75 млрд рублей.Таким образом, "Детский мир" был оценен в 42,2 млрд рублей. У самой "Системы" осталось 74% акций, а еще 1,08% - у гендиректора сети Владимира Чирахова.