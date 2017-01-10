11.01.17 Ма пообещал Трампу миллион рабочих мест

Основатель Alibaba Джек Ма во время встречи с Дональдом Трампом в понедельник пообещал создать миллион рабочих мест в США на базе деятельности компании в области электронной коммерции.

Ма не собирается создавать производства. Он не планирует открывать в Америке операционный центр, в котором будут востребованы технические специалисты. Инвестировать крупные суммы в американские подразделения бизнеса также не входит в его планы. Под рабочими местами Ма подразумевает стимуляцию торговли за счет помощи миллиону мелких предпринимателей США в импорте их товаров в Китай и другие азиатские страны.

Чтобы создать миллион рабочих мест, каждый из этих предпринимателей должен нанять одного работника. В настоящее время торговля на Taobao и Tmall идет у американских продавцов весьма вяло. Свыше 7 тыс. американских брендов за весь прошлый год продали там товаров на сумму $15 млн. И это при том, что общий оборот Alibaba только в День холостяка составил $17,8 млрд.

Как считает директор China Market Research Group Бен Кавендер, в реальности, скорее всего, произойдет следующее: небольшие семейные торговые предприятия создадут собственные интернет-магазины как дополнительное направление в бизнесе. С их помощью они и выйдут на китайский рынок. "Не вижу, где здесь могут быть созданы рабочие места в большом количестве", - заявил эксперт.

По мнению председателя правления консалтинговой фирмы BDAChina и автора книги "Alibaba: Дом, который построил Джек Ма" Дункана Кларка, встреча с Дональдом Трампом для Ма может быть способом привлечь на свою сторону исполнительную власть США. Американское торговое представительство в прошлом месяце снова внесло Taobao в черный список в качестве ресурса, предлагающего "недопустимо много" фальшивых товаров.

Аналитики считают, что средний класс в Китае заинтересован в качественных зарубежных товарах. По мнению Кавендера, малые американские предприятия, предлагающие покупателям продукты, инструменты или товары для детей, могут добиться успеха на китайской платформе. Кларк, в свою очередь, отмечает особую популярность молока и молочных товаров из Австралии, Новой Зеландии и Германии в День холостяка.

Во время встречи с Трампом Ма заметил, что заинтересован в сотрудничестве с американскими фермерами, но эти самые фермеры не понимают по-китайски. Им придется привлекать третью сторону, чтобы торговать на Taobao или Tmall. Возможно, Alibaba откроет склады в США, куда продавцы будут доставлять товары, а сотрудники китайского интернет-гиганта сами позаботятся о корректном описании товаров и их доставке в Азию.

Подобный подход действительно создаст некоторое количество рабочих мест, однако следует учитывать, что склады Alibaba - практически полностью автоматизированные логистические хабы.

В ноябре глава представительства AliExpress в России Марк Завадский сообщил, что китайская корпорация собирается привлекать российских интернет-продавцов на свою площадку. Для этого AliExpress планирует существенно упростить для них процедуру регистрации.