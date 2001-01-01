30.12.16 Петр I улетел в Китай за посылками

Самолет "Почты России" совершил первый международный авиарейс. Ту-204С (Петр I) прибыл в Китай для последующей доставки почты в Россию. 21 тоннa отправлений прибудет почтовым бортом из Харбина в Екатеринбург.

"Сегодня более 90% международных входящих почтовых отправлений поступают в Россию из Китая. Открытие международных почтовых авиамаршрутов – это ответ на растущую интенсивность трансграничной торговли", – сообщил генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов.

В компании заявили, что использование собственной авиации в том числе на международных маршрутах дает "Почте России" возможность не только оптимизировать расходы по доставке почтовых отправлений, но и обеспечить стабильность перевозок. Появление самолетов также поможет самостоятельно регулировать логистику и объемы почты на маршрутах и не зависеть от расписания регулярных рейсов других авиаперевозчиков.

Международные рейсы будут стыковаться с внутрироссийскими почтовыми направлениями. В России основными пунктами доставки китайских почтовых заказов наряду с Екатеринбургом станут Москва, Новосибирск и Хабаровск.

Предполагается, что международные почтовые авиарейсы будут регулярными, и в будущем к Харбину добавятся другие торговые, индустриальные и логистические центры Китая: Пекин, Чанчуунь, Шеньчжень и др.

Напомним, что 5 декабря 2016 года из аэропорта Внуково впервые поднялись в воздух два грузовых самолета Ту-204С "Почты России". Меньше чем за месяц собственные магистральные самолеты совершили 24 рейса и перевезли 684 тонны почты и грузов в такие города как Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Норильск, Певек, Анадырь, Хабаровск, Якутск, Красноярск и другие.

Ранее эти самолеты, выпущенные в 2010 году, эксплуатировались грузовым подразделением "Трансаэро" с 2013 года. После банкротства авиакомпании с октября 2015 года они находились в Домодедово. "Почта России" выкупила эти самолеты у ульяновской компании ООО "ИЭМ". Для их покупки госоператор привлек кредит в Альфа-банке размером 3 миллиарда рублей сроком на 60 месяцев.