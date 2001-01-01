30.12.16 Дирижабли послужат интернет-торговле

Тихо, не привлекая внимания, Amazon еще в апреле получил патент на аэросклады, которые будут курсировать в воздухе и с помощью беспилотников осуществлять доставку заказов на землю. В перспективе интернет-продавцы смогут буквально через минуту сбрасывать с неба товары потребителям.

Первоначальный патент был получен AmazonTechnologies даже раньше – в декабре 2014 года. Его разработали Вильям Берг, Скотт Исаакс и Келси Линн Блоджетт. Грант на него был выделен в апреле нынешнего года, однако из-за отсутствия разрешения на полеты дронов до недавнего времени склады-дирижабли оставались только идеей. При этом - прекрасно разработанной: патент содержал диаграммы, иллюстрирующие, как именно проект будет работать и насколько может распространиться его использование.

Планируется, что на таких летающих складах будут лежать сотни тысяч товаров маркетплейса, а обслуживать их, также как и наземные, будут складские рабочие. Для доставки заказов клиентам будут использоваться беспилотники. В отличие от обычных дронов, которые разработаны для PrimeAir, здесь предлагается использовать своего рода управляемые бомбы-доставщики с оптимальными аэродинамическими свойствами. Вот такие:

Рабочих на склад будут доставлять шатлы, которые выглядят так же, как дирижабль, только поменьше и подвижнее.

Тем не менее, едва ли этот проект реализуют в ближайшее время. Amazon до сих пор не получил разрешения на массовое использование небольших беспилотников для доставки, так что добиться права постоянного присутствия в воздухе гигантских дирижаблей будет задачей не из легких.

Прочитать полное описание патента можно здесь.