29.12.16 Gett тестирует в Москве новые функции

Онлайн-сервис заказа такси Gett начал тестировать кастомизацию поездок. Любопытно, что компания проводит эксперимент не везде, а только в столице России. Водителей можно будет заранее попросить помолчать, ехать быстрее или включить кондиционер.

В приложении Gett появилась функция, дающая клиентам сервиса возможность выбора условий, в которых они хотят ехать: с музыкой или в тишине, с разговорчивым или молчаливым водителем. Также можно будет выбрать температуру в машине.

Выглядит это так:

Как сообщает VC.ru со ссылкой на Gett, тестовый функционал доступен пока лишь московским пользователям тарифов "Бизнес" и VIP. Дело в том, что компания проводит специальные тренинги для водителей, работающих с этими категориями клиентов, где обучает работе с ними и их пожеланиями. Таким образом, водители еще до посадки пассажира знают о его предпочтениях.

Нововведение Gett тестирует только на российском рынке. В компании уточняют, что они первыми обратили внимание на подобные параметры поездки. До этого в большинстве служб набор опций включал в себя разве что детское сиденье.

Отметим, что Gett не только работает с аудиторией, предлагая ей новый функционал, но и активно наращивает свое присутствие на российском рынке онлайн-заказа такси. В прошлом месяце сервис пришел сразу в 29 российских городов, доведя их общее число до 59. Поддержку компании оказывает и "Сбербанк", предоставивший ей семилетний венчурный кредит на $100 млн.