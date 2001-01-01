29.12.16 Amazon поставил новый рекорд

Amazon отчитался о результатах рождественских распродаж. В этом году клиентам по всему миру было доставлено свыше 1 млрд предпраздничных заказов – больше, чем когда-либо прежде. Во вторник цена акций компании выросла на 1,6%.

Свыше 72% покупателей по всему миру делали заказы на Amazon с помощью мобильных устройств. Больше всего покупок было сделано 19 декабря.

Смарт-динамик домашнего консультанта Amazon Echo и его уменьшенная версия EchoDot возглавили список бестселлеров. Продажи голосового контроллера выросли в девять раз по сравнению с прошлогодним предпраздничным периодом. Таких скачков в компании прежде не наблюдалось никогда.

"Несмотря на все наши старания и увеличение производства этих гаджетов, у нас все равно время от времени не оказывалось их на складах", - заявил исполнительный директор международного дивизиона обслуживания клиентов Amazon Джефф Уайкл.

Аналитик Jackdaw Research Ян Доусон уверен, что ранее просто не разглашались цифры продаж. А Р. Дж. Хоттови из Morningstar полагает, что в течение последнего года Amazon продал от 4 до 5 млн смарт-динамиков.

Среди прочих бестселлеров на Amazon: упаковки из 72 K-Cups компании Keurig, фильм "В поисках Дори", шлем для создания виртуальной реальности Gear VR от Samsung, ролевые видеоигры "Солнце покемонов" и "Луна покемонов" компании Nintendo.