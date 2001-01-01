28.12.16 Торговая соцсеть MyBurse обновилась

Аукционная платформа для интернет-торговли MyBurse (Майберс) выпустила масштабное обновление. Изменился дизайн и интерфейс сайта, расширились способы купли-продажи товаров и услуг. Также обновлена система позиционирования объявлений на карте, что упрощает покупки у расположенных рядом участников сети.

Маркетплейс MyBurse позволяет участникам проводить три типа аукционов, прямую продажу и организовывать тендеры. В обновленном функционале добавлена возможность создавать бесплатные объявления с указанием новой и старой цены, возможности торга и вариантов обмена, а также бесплатной отдачи. Опция показа сразу двух цен – старой и новой – позволит участникам маркетплейса эффективнее проводить распродажи, предпраздничные акции и т.п.

В новой версии MyBurse подключена система экспертизы: теперь за рецензии, которые другие пользователи сочли полезными, авторам начисляются бонусные баллы. Они потом могут быть использованы для оплаты в двух из трех поддерживаемых типах аукционов – в PennyBid (копеечный аукцион, начинающийся с 1 рубля) и QuickBid (аукцион на понижение стоимости).

Также в MyBurse расширены возможности взаимодействия с традиционными соцсетями – за приглашенных пользователей даются бонусные баллы. Кроме того, добавлены социальные кнопки "Мне нравится", "Хочу в подарок" и "Рекомендую". Нажатие "Мне нравится" добавляет информацию о соответствующем лоте в кабинеты друзей пользователя. Кнопка "Рекомендую" отображает лот в личных кабинетах друзей и свидетельствует о надежности продавца или покупателя.

Разработчики уверены, что нововведения сделают MyBurse социальной сетью, ориентированной на взаимопомощь людей, объединённых общими интересами. При этом каждый продавец в ней сможет сформировать собственную торговую сеть.