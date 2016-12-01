22.12.16 Испанцы "мобилизуются" для покупок

В Испании растет доля покупок в онлайне с мобильных устройств. Каждый второй испанский интернет-покупатель в этом году купил товар со смартфона или планшета. По сравнению с прошлым годом уровень "мобилизации" местных потребителей вырос на 15%.

Эти данные приведены в последнем отчете Observatorio Cetelem. Из них следует, что испанские потребители в возрасте от 25 до 34 лет, на долю которых приходится 61% всех опрошенных, с большей вероятностью воспользуются мобильным устройством для совершения покупок онлайн. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет также предпочтет купить в Интернете со смартфона или планшета.

Observatorio Cetelem проанализировала 16 торговых категорий. Выяснилось, что в 10 из них доля мобильных покупок возросла по сравнению с 2015 годом. Наибольший рост наблюдается в сегменте бытовой техники – 21% в 2016 году против 15% в 2015 году.

Испанские покупатели предпочитают покупать в онлайне с мобильных устройств из-за скорости (88%), отсутствия привязки к графику работы (84%) и простоты (75%). В большинстве своем для оплаты они используют дебетовые карты (52%) и PayPal (40%). Кредитки занимают третье место по популярности (17%).

По данным того же исследования, использование PayPal в Испании значительно сократилось, если говорить обо всех покупках онлайн (не только с мобильных устройств). Дебетовые карты использовались в 61% случаев, тогда как PayPal – только в 51%, что свидетельствует о снижении доли сервиса на 21% по сравнению с прошлым годом. Об оплате кредитной картой упомянули 23% респондентов.

Наряду с ростом доли покупок с мобильных устройств растет и их доля в общем интернет-трафике. Для Испании этот показатель составил 85%.