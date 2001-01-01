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21.12.16 

Москва в предоплату не верит

Москва в предоплату не верит

Логистическая компания REDEXPRESS поделилась статистикой предпочтений по оплатам покупателей из Москвы и Санкт-Петербурга. Предоплату больше предпочитают жители северной столицы, тогда как москвичи чаще отказываются от выкупа. 

В обеих российских столицах растет доля оплат по безналу. В Москве она уже составила 16,9%. Коммерческий директор REDEXPRESS Мария Бурмистрова предполагает, что тенденция роста сохранится и во втором полугодии, а в следующем году Москву по этому показателю может догнать Санкт-Петербург.

Две трети всех учтенных в исследовании заказов пришлось на Москву, 35% - на Санкт-Петербург. По количеству магазинов перевес в сторону Москвы оказался еще существеннее - 90%  магазинов оказались московскими.

Предоплата

Предоплату чаще предпочитают жители Санкт-Петербурга - 8,3%, тогда как москвичи платят вперед только в 6,3% случаев. Наиболее часто предоплата используется при заказе строительных инструментов (64% в обоих городах). В Москве в 64% случаев также оплачивают электронику до получения заказа. В обоих городах наиболее часто "предоплачиваемыми" категориями становятся аксессуары и вода для кулеров.

Оплата банковской картой

Москвичи значительно чаще петербуржцев расплачиваются банковской картой (16,9% и 9,8% соответственно). Здесь строительный инструмент также стал лидирующей категорией, но отрыв Москвы значительно больше – 52% против 23% в Санкт-Петербурге. Жители северной столицы чаще расплачиваются банковской картой, чем москвичи, при покупке одежды, детской одежды и детских товаров.

Мария Бурмистрова отмечает, что "процент оплаты картой при получении заказа у курьера растет из года в год (плюс 5% по отношению к 2015 году) и зависит от среднего чека: чем выше чек, тем больше желание покупателя расплатиться картой".

Средний чек

Как ни странно, но средний чек оказался несколько больше по Санкт-Петербургу – 3189 рублей против московского в 2983 рубля. В Москве самый крупный средний чек был отмечен при покупке строительного инструмента (30 000 рублей). Самый крупный средний чек петербуржцев пришелся на электронику и составил 8300 рублей.

Частичный выкуп заказа

Частичный выкуп предсказуемо популярен при покупке одежды и обуви, а также товаров для спорта. Средний показатель среднего выкупа по всем заказам составил 6% в Москве и 3% в Санкт-Петербурге. С частичным выкупом заказа картина в обеих российских столицах похожа, но с поправкой на то, что в Москве показатель все же повыше.

Отказ от выкупа заказа

По мнению Марии Бурмистровой, отказы могут быть связаны как с товарной категорией, так и с маркетинговой политикой интернет-магазина. "Например, если в условиях доставки заказов магазина есть запрет частичного выкупа, то процент полного отказа после вскрытия заказа возрастает, - отмечает руководитель REDEXPRESS. - Однако, если запретить еще и вскрывать заказ, то процент отказов уменьшается."

Средний показатель отказа от выкупа заказов в Москве составил 8%, в Санкт-Петербурге – 6%. В Москве наиболее часто отказывались от покупки товаров: народного потребления - 21%, одежды – 14%, обуви – 12%. В Санкт-Петербурге по этому показателю лидируют обувь – (13%), одежда, автозапчасти и электроника – (по 10%), товары народного потребления и строительный инструмент – (по 7%).

Исследование учитывает данные за первое полугодие 2016 года. По прогнозам Бурмистровой, к концу года объем доставок из интернет-магазинов может вырасти в 2,8 раза. Самый высокий прирост – более чем в 5 раз – ожидается в сегменте игрушек, в 2-3 раза – в сегментах одежды, парфюмерии, детских товаров и косметики, в 1,8-2 раза – товаров для дома, отметила она.

Компания REDEXPRESS, входящая в международный транспортно-логистический холдинг BMJ-logistics, работает на российском рынке с 2012 года. Основным направлением ее деятельности является осуществление экспресс-доставки заказов интернет-магазинов, а также корреспонденции и грузов по Москве, Санкт-Петербургу и более чем 70 регионам Российской Федерации.

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