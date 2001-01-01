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22.12.16 

Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу

Почтоматы в "Магнитах" готовы к полному циклу

Компания Pony Express подписала меморандум о сотрудничестве с сетью почтоматов Pulse Express. Сортировочные центры, логистические хабы и лайнхоллы оператора помогут в обслуживании почтоматов, расположенных в сети магазинов "Магнит. 

 Pulse Express предоставит Pony Express доступ к своей сети, координируя ее развитие со своим стратегическим партнером. Компании также планируют совместную разработку новых логистических продуктов.

"В этом контексте речь идет о предложении для интернет-магазинов и их клиентов продукта полного цикла по логистике, выдаче и возврате товаров через сеть почтоматов Pulse Express", - прокомментировал Oborot.ru директор по продажам Pony Express Владимир Виноградов.

Он сообщил, что его компания работает более чем с 500 российскими и иностранными интернет-магазинами, число которых постоянно растет. По его словам, развитие альтернативных способов доставки – требование рынка.

 Первые 20 боксов уже установлены в столичных торговых точках формата "у дома". В ближайшие два месяца компания обещает оборудовать 200 почтоматов в 127 российских городах. Далее в Pulse Express намерены запускать порядка 1500 почтоматов ежегодно. Планируется, что к 2020 году сеть будет насчитывать более 6000 тысяч почтоматов и охватывать 2253 населённых пункта России.

 По данным на ноябрь 2016 года, у "Магнита" 10 393 магазинов формата "у дома". Новая бизнес-модель логистического оператора предполагает, что почтоматы будут устанавливаться именно в таких торговых точках.

"Розничная сеть "Магнит" - лидер по количеству торговых точек, большинство из которых работают в формате "рядом с домом", они открыты с утра до позднего вечера, без перерыва и выходных. Получателям будет удобно совершить обычные покупки и попутно забрать свой заказ. Скорее всего, средний срок оборачиваемости отправлений будет короче, чем у почтоматов в ТЦ", - прокомментировал Oborot.ru коммерческий директор DPD в России и странах СНГ Леонид Зондберг.

По его словам, российский рынок почтоматов и пунктов выдачи еще не насыщен. "Модель технологической платформы для крупных логистов выглядит перспективной, ведь сеть почтоматов получает трафик, не затрачивая на это много ресурсов, а логисты получают новый канал без конкуренции со стороны сети почтоматов. То есть выигрывают все", - резюмировал Зондберг.

 Ранее мы сообщали, что проект по установке в торговых точках ритейлера "Магнит" постаматов финансирует швейцарский инвестфонд ULS Express Europe S.A., в который входит компания Pulse Express. По информации соучредителя фонда Станислава Малькова, общие инвестиции в проект составят порядка 800 млн рублей за несколько лет.

 PONY EXPRESS - крупнейший в СНГ международный логистический и 3PL оператор. Компания обладает широкой региональной логистической сетью в РФ, включающей в себя 60 филиалов и 128 региональных представительств, а также подразделениями в Казахстане, Беларуси, Украине, Грузии, Молдавии, Азербайджане, Узбекистане и Киргизии.

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Комментарии читателей
22.12.16 13:09
Виталий

прокомментировал Oborot.ru коммерческий директор DPD в России и странах СНГ Леонид Зондберг.

По его словам, российский рынок почтоматов и пунктов выдачи еще не насыщен.

____________________________

А мужики в польском INPOSTе и не знали...

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