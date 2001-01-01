20.12.16 Павел Алешин войдет в совет директоров "220 Вольт"

Бывший генеральный директор "Яндекс.Маркета" Павел Алешин стал членом Совета директоров ГК "220 Вольт". Он будет разрабатывать для ритейлера новую стратегию развития ecommerce-направления и консультировать команду.

"Это будет не операционная деятельность, а, скорее, консалтинг. Не сидеть же дома перед большой историей", - пояснил Павел в комментарии Oborot.ru. "Не полный рабочий день - а скорее совет директоров раз в квартал и удаленные консультации", - так топ-менеджер описал свой формат работы для "220 Вольт".

По словам управляющего партнера ГК "220 Вольт" Алексея Федорова, у компании сейчас есть много возможных путей развития. Выбором правильного и созданием стратегии и займется теперь Алешин. В "220 Вольт" отмечают, что основные задачи на 2017 год – построение эффективной омниканальной модели и окончательное объединение интернет-магазина, собственных розничных и франчайзинговых точек.

"Самое главное в электронной коммерции – это контент. Мы понимаем, что по наполнению сайта и по работе с карточками товаров ни у кого в РФ нет большей экспертизы, чем у Павла, который не только руководил "Яндекс.Маркетом" последние 2 года, но и 15 лет назад был в команде, которая этот сервис запускала", - сказал Федоров.

По его словам, перед Алешиным ставится задание вывести "220 Вольт" на первое место в сегменте DIY ecommerce.

Сам Алешин сообщил, что сделал выбор в пользу "220 Вольт", так как на сегодняшний день сегмент DIY занимает значительную долю на рынке электронной коммерции, являясь одним из самых быстрорастущих направлений. "Предложение стать членом Совета директоров пришлось как нельзя вовремя – с одной стороны, у меня перерыв в трудовой карьере и есть время на такой проект, а с другой сегмент DIY – мое давнее хобби", - добавил он.

В комментарии Oborot.ru Алешин не стал отрицать возможность того, что "220 Вольт" в будущем может запустить собственный маркетплейс, но заметил, что говорить об этом - "еще преждевременно".

В ноябре мы сообщали, что руководитель "Яндекс.Маркета" Павел Алёшин с 1 января 2017 года уйдет со своего поста в компании. Почти одновременно с сообщением об увольнении Алешина ГК "220 Вольт" покинул Леонид Довладбегян, занимавший должность первого заместителя гендиректора.

Алёшин был назначен руководителем "Яндекс.Маркета" в феврале 2015 года, сменив ушедшего в ЦИАН Алексея Авдея. До назначения он был руководителем инфраструктурных проектов поисковика. В компанию он пришел в 2001 году и стоял у истоков "Яндекс.Маркета" - был ведущим разработчиком сервиса в момент его запуска в 2002 году.

В сферу деятельности Алешина входили платежные системы "Яндекса" и внутренние биллинговые и статистические сервисы компании. Он участвовал в создании электронного кошелька "Яндекс.Денег" и первых мобильных продуктов "Яндекса", разрабатывал архитектуру технологии "Крипта", умеющую определять, к какой cоциально-демографической группе принадлежит пользователь, а также RTB-систему "Яндекса".