19.12.16 "Почта России" крепче свяжет Японию и Европу

"Почта России" и Japan Post подписали меморандум о расширении сотрудничества в области почтовой связи. Документом предусмотрен обмен опытом в области ecommerce продуктов и стандартов обслуживания потребителей.

Особое внимание компании уделят способам перевозки международной почты, в том числе развитию транзита между Японией и Европой с использованием почтовых железнодорожных маршрутов через территорию России.

"У нашей страны огромный транзитный потенциал, Россия способна обеспечить быструю и безопасную перевозку растущего потока почтовых отправлений из стран АТР в Европу и обратно", - говорится в сообщении компании.

Генеральный директор "Почты России" Дмитрий Страшнов и исполнительный директор Toshiba Corporation Синъитиро Акиба расширили сотрудничество компаний в сфере автоматизации логистических систем.

Сумма подписанного в пятницу меморандума - €9,6 млн. Таким образом, общая сумма соглашений "Почты России" и Toshiba достигла €53,6 млн.

Новый документ предусматривает установку автоматизированных систем сортировки мелких пакетов и бандеролей в логистическом центре во Внуково, а также оборудование новой линии по сортировке почтовых отправлений в аэропорту Толмачево в Новосибирске. Производительность каждой машины составляет свыше 200 тыс. отправлений в сутки.

Вице-президент департамента систем безопасности и автоматизации в Infrastructure Systems & Solutions Company (подразделении Toshiba Corporation) Садао Сэкинэ отметил, что новые системы сортировки мелких посылок повысят эффективность обработки отправлений и снизят нагрузку на "Почту России", которая обычно достигает пика в конце года.

В ноябре "Почта России" отчиталась по итогам девяти месяцев года. В этот период было обработано почти вдвое больше отправлений, чем за аналогичный период прошлого года.