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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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Тема:

Отзывы о работе компании СДЭК
СообщениеАвтор: Vera Bagmanyan 
Дата: 17:39, Чт., 19 Янв. 17
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Добрый вечер,хотелось бы выразить своё недовольствие в сервисе вашей компании!
14 января 2017 года из СПБ была отправлена посылка в Москву,сегодня 19 января,до 18 января никто не связывался со мной,хотя обещали, что доставка будет 17 января доставлена.
Вчера дождавшись ответ оператора спустя 7 минут. Мне дали номер телефона курьера, курьер сказал, что на мой адрес назначен другой курьер и номер мне его он не даст, т.к тот работает первый день, с уговорами он дал мне номер (наверное оператора) по моему округу 8 (905) 510-87-90 Светлана. Светлана на мою просьбу дать мне номер телефона курьера, который назначен на мой адрес, сказала перезвонить через 5 минут, я перезвонила чуть позже, Светлана попросила перезвонить ещё позже, она почему то не смогла дать мне никакой информации т.к какая то программа не работает и вообще она сама мне перезвонит позже, конечно же я настаивала дать мне номер курьера, после чего Светлана просто спросила у находящегося рядом человека, поехал ли кто нибудь на адрес "Лукинская"? -"нет" ответили ей. Светлана сказала что 18 января никто не доставит ничего.. Я спросила кто мне возместит неустойку? На что Светлана сказала "я не понимаю ваш вопрос" и бросила трубку. Смирившись с тем, что возможно посылка моя будет доставлена сегодня (19.01) , отпустила ситуацию, спустя время увидела пропущенный звонок с неизвестного номера (+7 (906) 780-36-60)в 19:02 перезвонила, оказалось, что курьер новичок все таки решил доставить посылку 18.01 но меня дома уже не было и на вопрос во сколько прибудет сие государь завтра, он просто ответил не знаю ничего "мож завтра", "мож послезавтра"! Сегодня утром я решила окончательно все разузнать, позвонила опять по номеру 8 (905) 510-87-90 трубку передали курьеру, который должен сегодня доставить мою посылку, я спрашиваю "скажите пожалуйста примерно во сколько вы приедете? он говорит не знаю у меня заказов много, я опять прошу сказать мне хотя бы диапазон, с барского плеча ответил курьер с 16-19, ок я прошу позвоните пожалуйста за час, на что курьер с возмущением прокричал " ЕСЛИ Я КАЖДОМУ БУДУ ЗВОНИТЬ ПЕРЕД ПРИЕЗДОМ Я НИКОМУ НЕ ДОВЕЗУ НИЧЕГО" Я уже просто говорю жду звонок за час! На что он ответил язвительно" ДА МОЙ КАПИТАН"скажите нормальным ли является такое поведение? То что сотрудники совершенно не компетентны и по-хамски разговаривают это уже понятно, но я очень надеюсь, что в вашей компании найдётся хоть один сотрудник, который даст мне вразумительные ответы на мои вопросы. Я уже не говорю сколько денег я потеряла за 2 дня из-за ваших наглых курьеров и операторов!



С Уважением,
Вера.

СообщениеАвтор: activity  Репутация: 2.5Репутация: 2.5
голосов: 1
Дата: 23:06, Чт., 19 Янв. 17
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sham :
отправьте заказ обратно на ПВЗ Чертановская

Чертановскаааяя... )) дом родной))
По жалобам нет универсального совета, тут нужен опыт их оформления, даже если сказать куда, это не означает, что все решится... Я вот думаю, открыть свой сервис по написанию жалоб чт-ли, у меня опыт большой в этом плане))))
СообщениеАвтор: Elizaveta cdek  Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4Репутация: 4
голосов: 2
Дата: 9:17, Пт., 20 Янв. 17
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Vera Bagmanyan :
скажите нормальным ли является такое поведение?

Вера, добрый день!
Прошу прощения за некорректные действия нашего персонала и неудобства, которые мы Вам причинили.
Уверяю Вас, грубое поведение с коллегами и клиентами - неприемлемо в нашей компании.
Прошу Вас, сообщите, пожалуйста, номер накладной, чтобы я могла понять, какой сотрудник доставлял посылку и повлиять на ситуацию. (Елизавета Ускова, менеджер отдела качества)
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Главная >> Форумы >> Ведение бизнеса >> Доставка и логистика
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