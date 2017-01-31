Shop-Logistics кто работал?

Не хотелось портить вам карму, но уже нет сил.
Дублирую сюда тикет который отправляю вам. Пусть новички готовятся писать их вам регулярно.
-----------
Добрый день!
Сколько уже можно ждать возвратов 3972513 и 3980681 на заказы отправленные еще в ноябре?
С меня бухгалтерия и руководство не слезает уже. Я написал 8 тикетов на все возвраты. Мы уже получили из них все кроме 3х, а вы на тикеты еще только по двум отписались. Какой смысл вашей поддержки, если у нее скорость отстает на 2 недели от реально происходящих событий.
Не можете вовремя делать возврат - перечисляйте деньги в 100% объеме за заказ и после передачи нам возврата (если он вообще когда то поступит) делайте взаимозачет.
P.S. У нас есть сезонные товары, а вы нам возвращаете их когда нам уже их будет не продать. Нам не интересно получать шаблонные ответы "возврат не приехал по причине магистрального перевозчика". У нас с вами договор, а не с перевозчиками вашими.
aml :
Курьерка хорошая по Москве, но услуги доставки в регионы, а также фулфилмент - это все разные ветви. Пока мне не вернули "возвратные заказы" с конца ноября, т. е. больше 2 месяцев и надежды нет — на складе у них беспорядок, а 1% отправленных "потеряли" (некоторые уже "нашли" - просто про них на складе забыли). Если всерьез хотите свои остатки доверить SL — это будет опрометчивый поступок.
levidaniil :
Поддержу мнение. Внутренний кухни не знаю, поэтому где именно бардак - утверждать не возьмусь. Работаю с ШЛ несколько лет, но не стал бы отдавать им товар на хранение/комплектацию.
Меня интересует фулфилмент только для курьерки по Москве и может-быть Санкт-Петербургу. В регионы передавать заказы не буду. Как я понял, основная проблема с возвратами это с регионами, при работе со сторонними транспортными компаниями. Это так?
Они даже не предоставляют услугу по печати накладных для оплаченных заказов от юрлиц, что является стандартной услугой для фулфилмента.
Кстати сейчас они предлагают заключать договор с ООО "ДИМ", зарегистрированное пол года назад. Я так понял, они нередко меняют юрлица, что конечно странно.
Сегодня еще утром отключились 2 ПВЗ в Новосибирске:
* Новосибирск (проспект Карла Маркса, 22). Не путать с площадью Карла Маркса, 1
* Новосибирск ПВЗ на Красном проспекте
Мать иху за ногу! Как раз в один из них должен был поехать заказ.