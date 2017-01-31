Shop-Logistics кто работал?





Не хотелось портить вам карму, но уже нет сил.

Дублирую сюда тикет который отправляю вам. Пусть новички готовятся писать их вам регулярно.



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Добрый день!



Сколько уже можно ждать возвратов 3972513 и 3980681 на заказы отправленные еще в ноябре ?



С меня бухгалтерия и руководство не слезает уже. Я написал 8 тикетов на все возвраты. Мы уже получили из них все кроме 3х, а вы на тикеты еще только по двум отписались. Какой смысл вашей поддержки, если у нее скорость отстает на 2 недели от реально происходящих событий.



Не можете вовремя делать возврат - перечисляйте деньги в 100% объеме за заказ и после передачи нам возврата (если он вообще когда то поступит) делайте взаимозачет.



P.S. У нас есть сезонные товары, а вы нам возвращаете их когда нам уже их будет не продать. Нам не интересно получать шаблонные ответы "возврат не приехал по причине магистрального перевозчика". У нас с вами договор, а не с перевозчиками вашими. Уважаемые сотрудники SL!Не хотелось портить вам карму, но уже нет сил.Дублирую сюда тикет который отправляю вам. Пусть новички готовятся писать их вам регулярно.-----------Добрый день!Сколько уже можно ждать возвратовна заказы отправленные еще вС меня бухгалтерия и руководство не слезает уже. Я написал 8 тикетов на все возвраты. Мы уже получили из них все кроме 3х, а вы на тикеты еще только по двум отписались. Какой смысл вашей поддержки, если у нее скорость отстает на 2 недели от реально происходящих событий.Не можете вовремя делать возврат - перечисляйте деньги в 100% объеме за заказ и после передачи нам возврата (если он вообще когда то поступит) делайте взаимозачет.P.S. У нас есть сезонные товары, а вы нам возвращаете их когда нам уже их будет не продать. Нам не интересно получать шаблонные ответы "возврат не приехал по причине магистрального перевозчика". У нас с вами договор, а не с перевозчиками вашими.