"Острая подача" - выпуск 3

Что такое "почтомат тапочной доступности", с какими планами в нишу доставки готовой еды вышла компания DPD и когда пройдет главное ecommerce-мероприятие страны?
Перемываем кости, обсуждаем интернет-торговлю с несерьезными лицами, поздравляем женщин с 8 марта - в третьем выпуске ecommerce-видеоблога Oborot.ru и Ивана Кургузова - "Острая подача".
Смотрите в выпуске:
- Почему онлайн-торговля продуктами до сих пор невыгодна?
- Как правительство "облегчило" жизнь экспортерам (на самом деле нет)?
- Что творится на рынке доставки в почтоматы (почему на нем всего полторы компании и куда делись остальные)?
- Где в конце мая соберутся 7 тысяч владельцев и сотрудников интернет-магазинов