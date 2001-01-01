07.03.17 "Острая подача" - выпуск 3

Что такое "почтомат тапочной доступности", с какими планами в нишу доставки готовой еды вышла компания DPD и когда пройдет главное ecommerce-мероприятие страны?

Перемываем кости, обсуждаем интернет-торговлю с несерьезными лицами, поздравляем женщин с 8 марта - в третьем выпуске ecommerce-видеоблога Oborot.ru и Ивана Кургузова - "Острая подача".

Смотрите в выпуске: