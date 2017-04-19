16.02.17 Топ-6 профессиональных ecommerce-мероприятий года

Число профессиональных мероприятий в сфере интернет-торговли множится с каждым днем. Мы собрали Топ-6 главных событий в нашей отрасли по мнению редакции Oborot.ru. Основные критерии отбора: лидирующие позиции в своем формате, регулярность проведения мероприятия, личный опыт посещения. Разумеется, наши собственные конференции и выставки тоже попали в список.

Итак, 6 профессиональных тусовок для ecommerce, которые нельзя пропустить в этом году

1. ECOM Expo`17

Что это? Единственная в России полностью специализированная выставка про ecommerce. Огромная, многопавильонная, с сотнями стендов, толпами посетителей, инновациями, которые презентуют в залах. Уникальное для Восточной Европы событие, собирающее в одном месте в сервисы для интернет-торговли. Обширная бизнес-программа с докладами и практическими кейсами плюс партнерские конференции. Целый праздник ecommerce.

Когда: 24-25 мая 2017 года

Где: Москва, КВЦ "Сокольники"

Организаторы: команда Oborot.ru

Сколько участников: в 2016 году выставку посетили 6000 человек за два дня, в этом году ждем до 8000 посетителей. Участвовать в выставке будут более 250 экспонентов.

Стоимость участия: бесплатно для профессиональных посетителей, но требуется регистрация.

Что есть полезного/интересного:

Выставка: в этом году выставка разместится в 3 павильонах, будет более 250 стендов, а конференционные мероприятия будут идти в 8 параллельных залах. Если вы живете в СНГ и профессионально занимаетесь/интересуетесь интернет-торговлей, это событие нельзя пропускать. Потому что здесь - последние инновации и технологии, а это важнейшая составляющая успеха, особенно в такой сфере, как интернет-торговля или omnichannel. Если есть что-то стоящее внимания - то это есть на ECOM. Можно лично "пощупать" новинки, которые могут дать хороший импульс развитию бизнеса. Можно сэкономить время на подборе нового подрядчика и переговорах с поставщиками услуг.

В этом году для удобства выставочную зону ECOM разделили на 6 тематических секторов, чтобы было проще сравнить предложения от разных сервисных компаний.

Бизнес-программа: два дня, три параллельных потока выступлений от экспонентов. Доклады посвящены всем этапам бизнес-процесса в ecommerce: от разработки сайта до внедрения чат-ботов и хитрых программ лояльности. Старое доброе SEO, контекст, интернет-маркетинг, веб-аналитика, управление ассортиментом, логистика, бухгалтерские и юридические вопросы.

Bonus: на ECOM проходят специазированные партнерские конференции (их посещение может быть платным, надо проверять на сайте выставки). Плюс организаторы разбавляют программу розыгрышами призов, в том числе - серьезных скидок от сервисных компаний. Сахарная вата, промо-девушки, конкурсы - все как у больших!

Кому стоит сходить: как профессионалам ecommerce, так и тем, кто только собирается открывать интернет-магазин. Последним - посещение просто must, потому что здесь можно подбрать всё - от движка до логистической компании. В целом, на выставке представлен очень широкий спектр технологий, услуг и решений. Поэтому посещение может быть интересно любым специалистам сферы ecommerce.

ПрактикаDays - конференция по интернет-торговле.

Когда: 17-18 февраля 2017 (а следующая "Практика" пройдет в конце мая в "Сокольниках").

Где: Москва, DI Telegraph на м.Охотный ряд, ул. Тверская, д.7

Организаторы: Борис Преображенский

Что это? Мероприятие где владельцы и топ-менеджеры e-commerce компаний рассказывают о личном практическом опыте создания и развития интернет-магазина, отвечают на вопросы и общаются в кулуарах со всеми желающими. В программе - предпринимательские истории и кейсы владельцев и топов самых разных компаний - от маленьких интернет-магазинов до сетей уровня "Спортмастера"

Сколько участников: 200-400 человек

Стоимость участия: от 3 до 5 тысяч рублей.

Что есть полезного/интересного: много практических кейсов, возможность пообщаться со спикерами, теплая ламповая атмосфера.

Кому будет полезно: в первую очередь,владельцам небольших и начинающих бизнесов, тем, кто только собирается открыть свой интернет-магазин. Смысл докладов - "истории из жизни".

Что это? Крупнейшая выездная отраслевая конференция Рунета. Если проще, трехдневная загородная тусовка интернетчиков, состоящая из конференции, выставки и кучи внепрограммных активностей.

Когда: 19-21 апреля 2017

Где: Московская область, пансионат «Лесные дали»

Организаторы: РАЭК и РОЦИТ

Сколько участников: около 9000 человек за три дня в 2016 году

Стоимость участия: от 7 до 9 тысяч рублей.

Что есть полезного/интересного:

Это практически единственное многодневное загородное мероприятие, посвященное Интернету и Телеком. Конференция проходит сразу в несколько параллельных потоков, Спектр тем - очень широкий, самые разные сферы IT/Telecom отрасли, начиная от медицинских технологий и заканчивая социальными медиа. В прошлом году было достаточно много докладов о контентных сервисах и интернет-СМИ. Самыми востребованными были названы секции «Интернет + финансы», «Тренды инновационных IT/Telecom-решений в городском пространстве», «Информационная безопасность», «E-commerce: Мы его теряем!», «IT-инструменты для малого и среднего бизнеса», «Повышение конверсии с рекламных каналов».

В этом году обещают сделать упор на веб-аналитику, маркетинговые и пиар-активности и ecommerce. Anyway, традиционно часть программы посвящена ecommerceи интернет-маркетингу. Мастер-классы, круглые столы. интерактивные секции.

Кому будет полезно:

Участвуют в основном олдскульные рунетчики, хотя есть и стартапы. Много представителей сервисных компаний, здесь можно поймать их "без галстуков". Сюда - за общением и расширением связей в отрасли, в первую очередь. Самое интересное и полезное здесь - это тусовка, пьянки, внепрограммные активности.

Когда: С 5 по 10 июня 2017 года

Где: Москва, Краснопресненская набережная, 12, Центр международной торговли.

Что это? Самое общее, огромное мероприятие, включающее выставку сервисных компаний (RETAIL’S WORLD), форум с участием ведущих ритейлеров и руководителей госорганов (Retail Vision) и вручение премии RUSSIAN RETAIL AWARDS. По факту, это огромная переговорная площадка между государством и бизнесом, ритейлерами и поставщиками.

Организаторы: Минпромторг

Сколько участников: в 2016 году было около 4 тысяч человек, в этом году ожидают до 5 тысяч.

Стоимость участия: от 20 до 70 тысяч рублей, в зависимости от пакета участника.

Что есть полезного/интересного:

Форум RetailVision: возможность переговорить с чиновниками на высшем уровне, 10 дискуссионных площадок, более десятка рабочих сессий, мастер-классы, круглые столы и семинары.

Выставка RETAIL’S WORLD: площадка, на которой можно изучить предложения от ведущих поставщиков, сервисных и консалтинговых компаний, изучить опыт крупнейших торговых сетей.

Возможность пообщаться с потенциальными партнерами и поставщиками - для этого организаторы выделили переговорные зоны. Можно также организовать индивидуальные переговоры.

Аукцион земельных участков под строительство торговых и логистических объектов с участием Федерального фонда содействия развитию жилищного строительства.

Кому будет полезно: в первую очередь, это мероприятие для топов крупных федеральных сетей, менеджеров по закупкам, людей, работающих с ассортиментом. Участвуют очень много поставщиков, но есть крен в сторону фуд-ритейла (по понятным причинам - все-таки это 50% всего рынка розничной торговли).

Когда: 6 - 9 июня 2017 года

Где: Чикаго, США

Что это? Пожалуй, крупнейшее в мире ежегодное мероприятие по ecommerce: выставка +конференция. Более 600 стендов представляют все новейшие технологии для интернет-торговли и omnichannel. 200 с лишним спикеров читают доклады по всем сферам ecommerce, включая последние тренды, эффективные стратегии, интервью с лидерами онлайн-торговли и практические кейсы.

Сколько участников: более 10 тысяч, включая посетителей выставки за все дни.

Стоимость участия: есть много пакетов. Стоимость варьируется от 80 долларов (только вход на выставку, только профессиональные участники) до 1900 долларов за премиум-пакет.

Что есть полезного/интересного: в программе много американской специфики, такой как доставка FedEx или использование Amazon. Но за вычетом специфики, тут много хороших докладов. Самое ценное - это свежие тренды и новые технологии. Не секрет, что в сфере ecommerce большинство трендов сначала развиваются на Западе и только потом с некоторым опозданием докатываются до России. Например, так произошло с m-commerce, которая уже была трендом на западе, когда в России даже у крупнейших ритейлеров мобильные продажи составляли считанные проценты. "Сегодня" IRCE - это зачастую наше "завтра".

Кому будет полезно: в первую очередь, руководителям крупных компаний, тем, кто ищет новые прорывные идеи, чтобы завоевать рынок.

Что это: крупнейшая в России и Восточной Европе конференция по интернет-торговле. Невероятные по насыщенности два дня: 5 потоков докладов, около 90 спикеров - только ведущие эксперты рынка, топ-менеджеры и руководители магазинов.

С прошлого года на конференции вручают главную профессиональную награду для интернет-магазинов - премию "Большой Оборот - 2016" .

Когда: традиционно в 20-х числах октября. В этом году организаторы пока не указали точную дату.

Где: Москва, Центр международной торговли, Краснопресненская набережная, 12

Организаторы: команда Oborot.ru

Сколько участников: в 2016 году - более 900.

Стоимость участия:от 15 до 40 тысяч рублей ( в зависимости от времени заказа и опций)

Что есть полезного/интересного:

Главное здесь - систематизированные знания, кейсы, методики от наиболее успешных компаний интернет-торговли, а также хорошие аналитические обзоры рынка и "звездный" состав спикеров. Большинство докладов еще год остаются коммерческой тайной. Среди спикеров - все крупнейшие российские ecommerce- и мультиканальные компании, такие как "Юлмарт", ЦУМ, "Связной", "Утконос", OZON и многие другие. Большинство выступающих - руководители в сфере ритейла.

Первый поток конференции всегда посвящен стратегии развития и глобальным трендам на рынке. Здесь представляют свои исследования аналитики GfK, Ipsos Comcon, Data Insight, самые видные эксперты отрасли. Второй поток докладов - маркетинг и продвижение. Третий поток концентрируется на логистике, платежных системах, управлении ассортиментом и персоналом. Четвертый - собирает самые инновационные технологии, горячие новинки и "прорывной" опыт.

Секция "Компания в фокусе". Каждый год команда одного из ведущих ритейлеров делится своим опытом, представляя сразу несколько кейсов по разным этапам бизнес-процессов. В 2016 году это был OZON, который показал кейсы по m-commerce, использованию bigdata в онлайн-маркетинге и организации собственного сервиса доставки.

Интерактивные форматы - для новых бизнес-контактов и обмена опытом. Один из самых интересных - секция "Прямой разговор". Здесь на вопросы интернет-магазинщиков отвечает представитель "Яндекс.Маркета", "Почты России" или другой крупной инфраструктурной компании.

Мастер-классы: собирают практический опыт лучших специалистов из всех отраслей ecommerce. По всем вопросам, от юзабилити сайта до SMM, от использования big data в интернет-маркетинге до управления ассортиментом. На "Электронную торговлю" с докладом или мастер-классом проходят только лучшие. При многоступенчатом отборе докладов программный комитет отжимает из программы всю "воду".

Вручение екоммерсового "Оскара" - премии "Большой оборот". Вечернее мероприятие с морем общения и теплой праздничной обстановкой.

Кому будет полезно: в первую очередь, сотрудникам крупных и средних компаний. Топ-менеджерам и владельцами интернет-магазинов и мультиканального ритейла, а также провайдеров услуг для интернет-торговли и multichannel.