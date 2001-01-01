06.02.17 "Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице"

Алексей Терехов, PR-директор партнерской сети Admitad

CPA-сеть Admitad, работающая с "Киберпонедельником" и его участниками, собрала собственную статистику по продажам в этот день. Прогнозы на трехкратный рост продаж не оправдались.

Оборот в целом по e-commerce сегменту:

30 января вырос в два раза по сравнению с 29 января (накануне дня распродаж), в 2016 году так же был двукратный рост, хотя в 2017 году мы ожидали трехкратного роста ;

31 января снизился в 1,6 раза по сравнению с 30 января (после дня распродаж), в 2016 году падение было в 1,5 раза.

Среди e-commerce сегментов, которые показали наибольший рост в 2017 году, мы выделили четыре (в порядке убывания их роста относительно друг друга):

китайские интернет-магазины;

одежда и обувь;

аксессуары;

товары для детей.

Напомним лидеров 2016 года по росту продаж:

одежда и обувь;

товары для детей;

китайские интернет-магазины;

товары для спорта и отдыха.

Как мы видим, китайские интернет-магазины прыгнули с третьего места на первое, а аксессуары вытеснили сегмент спорттоваров из Топ-4.

Сравним более подробно, чем отличался "Киберпонедельник-2017" от той же распродажи 2016 года.

Вот общий график с детализацией по часам по всему сегменту e-commerce 2017 года в сравнении с 2016.

Данные 2016 нормированы к данным и 2017 года, чтобы динамика по амплитуде была идентична и удобнее для сравнения.

В 2017 году мы увидели гораздо больше продаж (целевых действий) в количественном выражении, за счет чего график динамики 2017 получился более сглаженным.

Как видно, главный пик пришелся на вторую половину календарного "Киберпонедельника", но ранее полуночи.

Китай

Здесь основной пик также пришелся на вечер календарного понедельника, но не на полночь, а на 9 вечера.

Одежда и обувь

Главный пик продаж пришелся на вечер календарного понедельника, но раньше по времени, чем в сегменте китайских интернет-магазинов.

Товары для детей

Оба пика пришлись на период около 22 часов 29 и 30 января соотвественно. Они были идентичны по значению. Но в прошлом году пик продаж в день календарного понедельника был выше.

Спорт

Пик продаж в сегменте в 2017 году пришелся на 29 января, день накануне "Киберпонедельника".

Аксессуары

Аксессуары в целом повторили общие данные по ecommerce-сегменту 2017 года.

Рост конверсии в день "Киберпонедельника-2017"

Данные за 2017 год:

За неделю до "Киберонедельника" (23-39 января), средняя конверсия по сегментам

общая по e-commerce — 3,54%

товары из Китая — 5,77%

одежда и обувь — 1,07%

аксессуары - 1,13%

товары для детей — 1,29%

спорт и отдых — 1,16%

В "Киберпонедельник-2017" (30 января)

общая по e-commerce — 4,53%

товары из Китая — 8,67%

одежда и обувь — 1,27%

аксессуары - 1,33%

товары для детей — 1,61%

спорт и отдых — 1,38%.

Для сравнения, данные по "Киберонедельнику"- 2016

За неделю до "Киберпонедельника" -2016 (18-24 января), средняя конверсия по сегментам

общая по e-commerce — 0,92%

одежда и обувь — 0,51%

товары для детей — 0,56%

товары из Китая — 1,38%

спорт и отдых — 0,59%.

В "Киберпонедельник"-2016 (25 января)

общая по e-commerce — 0,95%

одежда и обувь — 0,68%

товары для детей — 0,71%

товары из Китая — 1,55%

спорт и отдых — 0,77%.

"Киберпонедельник" или "Черная пятница"?

Если сравнивать "Черную пятницу-2016" и "Киберпонедельник-2017" (а точнее, оборот, который прошел через Admitad), то перевес "Черной пятницы" составляет примерно 15%. Чуть позже мы дадим отдельную аналитику с подробным сравнением этих двух распродаж.

Выводы

1. Мы увидели только двукратный рост оборота, хотя ожидали трехкратного.

2.Так же, как и в 2016 году, в "Киберпонедельник" подросла конверсия в сравнении с обычным днем января.

3. Суммарный пик по количеству продаж пришелся на вечер 30 января - с 20 до 22 часов.

Остальные выводы каждый сделает самостоятельно, все данные - перед глазами.