"Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице" - Oborot.ru
Подписка
Вестник электронной коммерции
 Е-коммерция для занятых и ленивых
Интернет магазин. Пособие для директора
 Интернет-торговля в России 
Поиск
На сайте (с учетом раздела)
В форуме
 
Гостям
Экспонентам
Регистрация
 
Спонсор раздела
Российские тенденции

Тематический рубрикатор
Открытие бизнеса
 Бизнес-планированиеБизнес-планирование - форум
 Привлечение инвестицийПривлечение инвестиций - форум
 Название и регистрацияНазвание и регистрация - форум
 Создание сайтаСоздание сайта - форум
 ХостингХостинг - форум
 Первые шагиПервые шаги в электронной коммерции - форум

Привлечение клиентов
 Поисковики и сбытовая рекламаПоисковое продвижение и сбытовая реклама - форум
 Имиджевая рекламаИмиджевая реклама - форум
 Public RelationsPublic Relations - форум
 Нестандартные методы раскруткиНестандартные методы раскрутки - форум
 Эффективность рекламыЭффективность рекламы - форум

Удержание клиентов
 Дизайн и usabilityДизайн и usability - форум
 КонтентКонтент - форум
 CRM и взаимоотношения с клиентамиCRM и взаимоотношения с клиентами - форум

Ведение бизнеса
 АвтоматизацияАвтоматизация - форум
 Бухгалтерия и налогообложениеБухгалтерия и налогообложение электронной коммерции - форум
 БезопасностьБезопасность - форум
 Доставка и логистикаДоставка и логистика - форум
 Обучение и управление персоналомОбучение и управление персоналом - форум
 Общий менеджментОбщий менеджмент - форум
 Платежные системыПлатежные системы - форум
 Управление ассортиментомУправление ассортиментом - форум
 Юридические вопросыЮридические вопросы - форум

Тенденции развития
 Российские тенденцииРоссийские тенденции - форум

Главная  >> Тенденции развития >> 
Читайте также | Ваш комментарий
06.02.17 

"Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице"

Алексей Терехов, PR-директор партнерской сети Admitad

CPA-сеть Admitad, работающая с "Киберпонедельником" и его участниками, собрала собственную статистику по продажам в этот день. Прогнозы на трехкратный рост продаж не оправдались.

Оборот в целом по e-commerce сегменту:

  • 30 января вырос в два раза по сравнению с 29 января (накануне дня распродаж), в 2016 году так же был  двукратный рост, хотя в 2017 году мы ожидали трехкратного роста;
  • 31 января снизился в 1,6 раза по сравнению с 30 января (после дня распродаж), в 2016 году падение было в 1,5 раза.

Среди e-commerce сегментов, которые показали наибольший рост в 2017 году, мы выделили четыре (в порядке убывания их роста относительно друг друга):

  • китайские интернет-магазины;
  • одежда и обувь;
  • аксессуары;
  • товары для детей.

Напомним лидеров 2016 года по росту продаж: 

  • одежда и обувь;
  • товары для детей;
  • китайские интернет-магазины;
  • товары для спорта и отдыха.

Как мы видим, китайские интернет-магазины прыгнули с третьего места на первое, а аксессуары вытеснили сегмент спорттоваров из Топ-4.

Сравним более подробно, чем отличался "Киберпонедельник-2017" от той же распродажи 2016 года.

Вот общий график с детализацией по часам по всему сегменту e-commerce 2017 года в сравнении с 2016.

 

graphic total-1

Данные  2016 нормированы к данным и 2017 года, чтобы динамика по амплитуде была идентична и удобнее для сравнения.

В 2017 году мы увидели гораздо больше продаж (целевых действий) в количественном выражении, за счет чего график динамики 2017 получился более сглаженным.

Как видно, главный пик пришелся на вторую половину календарного "Киберпонедельника", но ранее полуночи.

Китай

graphic china (1)

Здесь основной пик также пришелся на вечер календарного понедельника, но не на полночь, а на 9 вечера.

 

Одежда и обувь

graphic clothes (1)

Главный пик продаж пришелся на вечер календарного понедельника, но раньше по времени, чем в сегменте китайских интернет-магазинов. 

Товары для детей

graphic child (1)

Оба пика пришлись на период около 22 часов 29 и 30 января соотвественно. Они были идентичны по значению. Но в прошлом году пик продаж в день календарного понедельника был выше.

Спорт

graphic sport (1)

Пик продаж в сегменте в 2017 году пришелся на 29 января, день накануне "Киберпонедельника".

Аксессуары

graphic accessories

Аксессуары в целом повторили общие данные по ecommerce-сегменту 2017 года.

Рост конверсии в день "Киберпонедельника-2017"

Данные за 2017 год:

За неделю до "Киберонедельника" (23-39 января), средняя конверсия по сегментам

  • общая по e-commerce — 3,54%
  • товары из Китая — 5,77%
  • одежда и обувь — 1,07%
  • аксессуары - 1,13%
  • товары для детей — 1,29%
  • спорт и отдых — 1,16%

В "Киберпонедельник-2017" (30 января)

  • общая по e-commerce — 4,53%
  • товары из Китая — 8,67%
  • одежда и обувь — 1,27%
  • аксессуары - 1,33%
  • товары для детей — 1,61%
  • спорт и отдых — 1,38%.

Для сравнения, данные по "Киберонедельнику"- 2016

 За неделю до "Киберпонедельника" -2016 (18-24 января), средняя конверсия по сегментам

  • общая по e-commerce — 0,92%
  • одежда и обувь — 0,51%
  • товары для детей — 0,56%
  • товары из Китая — 1,38%
  • спорт и отдых — 0,59%.

В "Киберпонедельник"-2016 (25 января)

  • общая по e-commerce — 0,95%
  • одежда и обувь — 0,68%
  • товары для детей — 0,71%
  • товары из Китая — 1,55%
  • спорт и отдых — 0,77%.

"Киберпонедельник" или "Черная пятница"?

Если сравнивать "Черную пятницу-2016" и "Киберпонедельник-2017" (а точнее, оборот, который прошел через Admitad), то перевес "Черной пятницы" составляет примерно 15%. Чуть позже мы дадим отдельную аналитику с подробным сравнением этих двух распродаж.

Выводы

1. Мы увидели только двукратный рост оборота, хотя ожидали трехкратного.

2.Так же, как и в 2016 году, в "Киберпонедельник" подросла конверсия в сравнении с обычным днем января.

3. Суммарный пик по количеству продаж пришелся на вечер 30 января - с 20 до 22 часов.

Остальные выводы каждый сделает самостоятельно, все данные -  перед глазами.
Интересно? Поделись:

Читайте также
"Киберпонедельник": все результаты ритейлеров (пополняется)
"Киберпонедельник": сообразили на троих
Стагнация в 2016: катастрофа или возможность?
Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017
"Кризис как санитар леса"
Ваш комментарий
Имя:*
E-mail:
Сайт:
Комментарий:*
→ введите буквы и цифры с изображения*. Все буквы - латинские (английские)
Поля, отмеченные *, обязательны для заполнения.
Наверх
Сделать стартовой Добавить в избранное
Новости электронной коммерции и торговли
06.02  Готовьтесь продавать пиво в онлайне (1)
06.02  Российским видеосервисам пропишут отдельные правила?
03.02  Лекарств в онлайне раньше осени не будет
01.02  От площадки c-monday.com отказывались реже
01.02  McDonald`s выйдет в Рунет
01.02  АФК "Система" передала свою долю в OZON
01.02  "Обувь России" ставит на мобильные продажи

Форум
10:29 07.02 mpro  Яндекс.Маркет теперь будет делать ложные заказы с возвратом товара (4)
01:31 07.02 kaavain  Оптимизация бизнеса в условиях кризиса. Что делать с кассами и оффлайн точками с 1 июля? (40)
20:06 01.02 bornholio  Экономика на подъёме и процветает, а денег нет, это как? (4)
07:25 27.01 kaavain  Когда же, наконец, закончится кризис? (132)
01:08 27.01 qualified  Запретить АлиЭкпресс ?? (15)
11:27 26.01 qualified  Проблемы с безналом (27)
18:22 09.01 kaavain  Куда уйдут покупатели с Яндекс Маркета? (132)
23:56 28.10 asder  Детские товары в кризисе? (17)
22:03 25.09 Anton Shishkin  Повышение НДС до 25% (13)
11:22 30.07 Anton Shishkin  Новый сервис для интернет и оффлайн магазинов! (2)

Статьи и аналитика
06.02  "Киберпонедельник" уступил "Черной пятнице"
01.02  "Киберпонедельник": все результаты ритейлеров (пополняется)
31.01  "Киберпонедельник": сообразили на троих (1)
31.01  Стагнация в 2016: катастрофа или возможность? (2)
25.01  Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017 (1)
29.12  "Кризис как санитар леса" (1)
26.12  2016 год в российской ecommerce: тренды, провалы и сделки
20.12  Борис Лепинских: "входной билет" на рынок капитально подорожал
06.12  Итоги "Черной пятницы-2016". Кейс e96.ru
01.12  Как россияне ищут и покупают стройматериалы в онлайне (1)


Зарегистрированным пользователям |  Реклама на сайте |  ECOM Expo |  О проекте
Главная |  Все новости |  Все статьи | Форум
Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru rax.ru: показано число хитов за 24 часа, посетителей за 24 часа и за сегодня
© Oborot.ru 2001 - 2015. Корреспонденцию присылайте на info@oborot.ru. Адрес для новостей и пресс-релизов: news@oborot.ru.