25.01.17 Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017

Алексей Терехов, PR-директор Admitad

В 2016 году онлайн-распродажа "Киберпонедельник" проходила 25 января. Мы собрали собственную статистику по динамике продаж (по тем сегментам, которые показали наибольший рост в 2016 году). Опираясь нее, мы сделали прогноз и составили рекомендации для участников "Киберпонедельника"-2017.

На графиках ниже представлена динамика продаж по часам за трое суток: накануне "Киберпонедельника", во время самой распродажи и 24 часа спустя.

Оборот в целом по e-commerce сегменту:

25 января вырос в два раза по сравнению с 24 января (накануне дня распродаж)

26 января снизился в полтора раза по сравнению с 25 января (после дня распродаж)

Среди e-commerce сегментов, которые показали наибольший рост, мы выделили четыре (в порядке убывания их роста):

интернет-магазины одежды и обуви;

магазины товаров для детей;

китайские площадки;

интернет-магазины товаров для спорта и отдыха.

Вначале рассмотрим общий график по всему e-commerce с детализацией по часам

Оба пика по обороту пришлись на час ночи 25 и 26 января. Причем пик 26 января, на следующий день после КибеПонедельника, был выше почти на четверть, чем пик 25 января.

А теперь посмотрим отдельно по сегментам.

В сегменте "одежда и обувь" тоже видны два пика по числу заказов.

То же и сегменте "товары для детей".

А вот у китайских площадок всплеск заказов из России приходится на полночь. Причем пик в полночь с 24 на 25 января выше, чем пик с 25 на 26 января.

В сегменте "товары для спорта и отдыха" явный всплеск видим только в час ночи 25 января.

Рост конверсии в день "Киберпонедельника"- 2016

Средняя конверсия по сегментам за неделю до "Киберпонедельника"-2016 (18-24 января):

общая по e-commerce — 0,92%

одежда и обувь — 0,51%

товары для детей — 0,56%

товары из Китая — 1,38%

спорт и отдых — 0,59%.

Средняя конверсия в день "Киберпонедельника"- 2016 (25 января):

общая по e-commerce — 0,95%

одежда и обувь — 0,68%

товары для детей — 0,71%

товары из Китая — 1,55%

спорт и отдых — 0,77%.

Рекомендации интернет-магазинам

Из графиков видно, что пик продаж по обороту приходится на час ночи в "Киберпонедельник".

Это значит, что уже 29 января вы должны быть полностью готовы лить трафик.

Все промо-материалы, источники трафика, рекламные кампании и тд — нужно приготовить заранее. Пик продаж придется на начало суток 30 января и начало суток 31 января. Пользуйтесь этими данными.

Многие интернет-магазины на своих сайтах делают специальный раздел со скидками к "Киберпонедельнику". Сгенерируйте для этой страницы DeepLink и отправляйте трафик прямо на страницу с большей конверсией. Пользуйтесь тем, что конверсия в "Киберпонедельник" выше, чем обычно.

Обеспечьте реальные скидки и наличие товаров, которые можно купить с этими скидками.

Заранее простестируйте вашу готовность принять большое количество трафика и выдержать нагрузку на своих серверах. Лучше, если в эту ночь ваша техническая команда будет дежурить на местах.

Договоритесь с крупными партнерами об индивидуальных купонах и промокодах, а так же повышенных ставках. Скорее всего, они согласятся привлечь дополнительные источники трафика и реализовать специальные форматы промо.

Индивидуально подходите к работе с различными каналами трафика. Договоритесь о браузерных push-уведомлениях с сайтов крупных партнеров ваших акций, не забывайте про email-рассылку, она может отлично выстрелить.

Подготовьте отдельную страницу с всеми акциями внутри магазина и сообщите об этом в рассылке по партнерам. Пусть дают трафик сразу на эту страницу.

Прогноз на "Киберпонедельник"- 2017

В этом году мы ожидаем еще большего роста оборота и продаж в день распродажи. Если в 2016 виден двухкратный рост в числе заказов (по сравнению со средним за предыдущие 7 дней), то в этом году мы ожидаем трехкратного роста. Я знаю, что это смелый прогноз. Но для такого оптимизма есть несколько причин:

рекламодатели охотнее участвуют в акции и предоставляют реальные скидки на товары, купоны и промокоды;

появились новые крупные партнеры, которые подогревают спрос покупателей к этой акции;

опыт вебмастеров прошлого года позволит лучше подготовить трафик для участия в "Киберпонедельнике".

Впрочем, скоро мы сможем сравнить наши ожидания с реальностью. Сделаем отдельную аналитику по итогам "Киберпонедельника"-2017, сравним его с 2016 годом, и с "Черной Пятницей"- 2016. Stay tuned!