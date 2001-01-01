Тренды "Киберпонедельника" и прогноз на 2017

В 2016 году онлайн-распродажа "Киберпонедельник" проходила 25 января. Мы собрали собственную статистику по динамике продаж (по тем сегментам, которые показали наибольший рост в 2016 году). Опираясь нее, мы сделали прогноз и составили рекомендации для участников "Киберпонедельника"-2017.
На графиках ниже представлена динамика продаж по часам за трое суток: накануне "Киберпонедельника", во время самой распродажи и 24 часа спустя.
Оборот в целом по e-commerce сегменту:
- 25 января вырос в два раза по сравнению с 24 января (накануне дня распродаж)
- 26 января снизился в полтора раза по сравнению с 25 января (после дня распродаж)
Среди e-commerce сегментов, которые показали наибольший рост, мы выделили четыре (в порядке убывания их роста):
- интернет-магазины одежды и обуви;
- магазины товаров для детей;
- китайские площадки;
- интернет-магазины товаров для спорта и отдыха.
Вначале рассмотрим общий график по всему e-commerce с детализацией по часам
Оба пика по обороту пришлись на час ночи 25 и 26 января. Причем пик 26 января, на следующий день после КибеПонедельника, был выше почти на четверть, чем пик 25 января.
А теперь посмотрим отдельно по сегментам.
В сегменте "одежда и обувь" тоже видны два пика по числу заказов.
То же и сегменте "товары для детей".
А вот у китайских площадок всплеск заказов из России приходится на полночь. Причем пик в полночь с 24 на 25 января выше, чем пик с 25 на 26 января.
В сегменте "товары для спорта и отдыха" явный всплеск видим только в час ночи 25 января.
Рост конверсии в день "Киберпонедельника"- 2016
Средняя конверсия по сегментам за неделю до "Киберпонедельника"-2016 (18-24 января):
- общая по e-commerce — 0,92%
- одежда и обувь — 0,51%
- товары для детей — 0,56%
- товары из Китая — 1,38%
- спорт и отдых — 0,59%.
Средняя конверсия в день "Киберпонедельника"- 2016 (25 января):
- общая по e-commerce — 0,95%
- одежда и обувь — 0,68%
- товары для детей — 0,71%
- товары из Китая — 1,55%
- спорт и отдых — 0,77%.
Рекомендации интернет-магазинам
Из графиков видно, что пик продаж по обороту приходится на час ночи в "Киберпонедельник".
Это значит, что уже 29 января вы должны быть полностью готовы лить трафик.
Все промо-материалы, источники трафика, рекламные кампании и тд — нужно приготовить заранее. Пик продаж придется на начало суток 30 января и начало суток 31 января. Пользуйтесь этими данными.
Многие интернет-магазины на своих сайтах делают специальный раздел со скидками к "Киберпонедельнику". Сгенерируйте для этой страницы DeepLink и отправляйте трафик прямо на страницу с большей конверсией. Пользуйтесь тем, что конверсия в "Киберпонедельник" выше, чем обычно.
Обеспечьте реальные скидки и наличие товаров, которые можно купить с этими скидками.
Заранее простестируйте вашу готовность принять большое количество трафика и выдержать нагрузку на своих серверах. Лучше, если в эту ночь ваша техническая команда будет дежурить на местах.
Договоритесь с крупными партнерами об индивидуальных купонах и промокодах, а так же повышенных ставках. Скорее всего, они согласятся привлечь дополнительные источники трафика и реализовать специальные форматы промо.
Индивидуально подходите к работе с различными каналами трафика. Договоритесь о браузерных push-уведомлениях с сайтов крупных партнеров ваших акций, не забывайте про email-рассылку, она может отлично выстрелить.
Подготовьте отдельную страницу с всеми акциями внутри магазина и сообщите об этом в рассылке по партнерам. Пусть дают трафик сразу на эту страницу.
Прогноз на "Киберпонедельник"- 2017
В этом году мы ожидаем еще большего роста оборота и продаж в день распродажи. Если в 2016 виден двухкратный рост в числе заказов (по сравнению со средним за предыдущие 7 дней), то в этом году мы ожидаем трехкратного роста. Я знаю, что это смелый прогноз. Но для такого оптимизма есть несколько причин:
- рекламодатели охотнее участвуют в акции и предоставляют реальные скидки на товары, купоны и промокоды;
- появились новые крупные партнеры, которые подогревают спрос покупателей к этой акции;
- опыт вебмастеров прошлого года позволит лучше подготовить трафик для участия в "Киберпонедельнике".
Впрочем, скоро мы сможем сравнить наши ожидания с реальностью. Сделаем отдельную аналитику по итогам "Киберпонедельника"-2017, сравним его с 2016 годом, и с "Черной Пятницей"- 2016. Stay tuned!